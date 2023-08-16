Icardi golü yoktan var etti

Galatasaray turu rahat geçti ama sevinemedi. Çünkü Devler Ligi Play-Off maçlarında Molde'ye karşı Torreira'yı oynatamayacak. Maçın yıldızı Torreira'ydı. Takıma dönüşü tüm arkadaşlarına enerji verdi.

Tribünlere coşku kattı. İkili mücadelelerde yüreğini sahaya koydu.

Galatasaray defansının önünde tek başına kurduğu dalgakıranla, ilk kez yan yana oynayan Kaan Ayhan-Emin Bayram ikilisini de rahatlattı. Pozisyon gereği kontrolsüz bir hareketten rakibinin topuğuna bastığı için kırmızı kart gördü. Ama bu iyi oyunun asla gölgelemez. Galatasaray yönetimi bence Torreira'nın maaşını arttırmalı ve sözleşmesini de uzatmalı.

KEREM TOPARLANMALI

Icardi'yle oynamak Galatasaray'a hücum yollarında ciddi farklılık yaratıyor.

Attığı gol beceri ve ustalık kokuyordu.

Olmayan pozisyonu resmen gol yaptı. Icardi çalışkanlığını ortaya koyarken orta alana gelip top tuttu pas dağıttı yeri geldi rakip savunmaya baskı yaptı. Tete ve Zaha'yla birlikte oynadığında Icardi daha üretken olacaktır. Kayseri maçında çok top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu, Olimpija karşı yine topla aşk yaşamaya kalkışınca ciddi pas hataları yaptı.

Kerem basit oyuna geri dönmeli ve Icardi'yle uyumu yakalamak için daha fazla özen göstermeli. Emin Bayram çok şey yapayım derken çok hataya neden oldu. Kaan Ayhan ağır ve kilolu ama pozisyon bilgisi güçlü ayaklarını da iyi kullanıyor. Gerektiğinde Okan hoca yerli oyuncu olarak savunmada kullanabilir. Berkan neden eleştirildiğini öğrenmek istiyorsa Olimpija maçını bir daha izlesin nasıl hatalar yaptığını gözlemlesin, yeteneklerinin kısıtlı olduğunu öğrensin. Berkan'ın maalesef esnek olmayan kütük gibi bir sol ayağı var. Okan hoca da neden bu kadar ısrarcı oluyor Berkan'da anlamıyorum.