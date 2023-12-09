Fark daha fazla olabilirdi

Nelsson'un yaptığı hareket penaltıydı.

Çünkü top geçmesin diye kolunu kaldırdı. Ama Galatasaray bu konularda test takım olmaması lazım. Samet'in koluna penaltı çalmayanlar, Galatasaray'a pozisyon olunca çalabiliyor. Doğru bir tanedir, eğer kurallar herkese eşit uygulanırsa futbolun keyfi ve adaleti olur.

GOLLER KEREM'DEN

Kopenhag ile Avrupa'ya devam konusunda final oynayacak Galatasaray, Adana Demirspor'a karşı iştahlı ve coşkulu oynadı. Tete, sağ kanatta harikalar yarattı. Kerem'in solda oynaması, Galatasaray'a iki gol getirdi. Birinde Kerem attı, diğerinde de pası Kerem verdi.

Mertens ve Kerem Demirbay yorulup oyundan çıkıncaya kadar Galatasaray'ın ritmi, yardımlaşması, topa hakimiyeti mükemmeldi. Okan hoca, doğru işler yaptı ama girenler, çıkanlar kadar katkı sağlayamadı. Değişiklikler sonrası Galatasaray'ın oyun dengesi bozuldu. Adana Demirspor, kontrataklarla tehlikeler yarattı. Final vuruşlarında Kerem, Mertens, Bakambu ve Tete, topun şiddetini ayarlayabilselerdi, doğru yere koşuları yapan İcardi, hat-trick bile yapabilirdi.

BARIŞ ÇOK ÇALIŞIYOR

Torreira, Galatasaray'ın yine enerji santrali görevini yaptı, rakipten çaldığı toplarla takımını atağa kaldırdı. İyi oyununu penaltı golüyle süsleyen İcardi rakip defansın dengesini fazlasıyla bozdu.

Kerem'e attırdığı golde yaptığı tek pas akıl doluydu. Kerem, Trabzon'un kupa maçını seyretmiş olacak ki Enis Destan'ın yaptığı vuruşun benzerini yaparak kaliteli bir gol attı. Barış sol bek oynamakta öz veri gösteriyor, çok çalışıyor, hücuma destek veriyor. Ancak bir önerim var; ayağında fazla top tutmamalı. Garanti alamayacağı toplarda rakibe kayarak müdahale etmemeli çünkü hata yapıyor