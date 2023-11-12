Okan Buruk inat ediyor

Hatayspor'u kutluyorum, Galatasaray'a karşı akıllı oynadılar, topu rakibe verip hızlı ataklarla etkili oldular.

Özellikle Ze Lamkel ile Dadashov müthiş oynayıp galibiyette pay sahibi oldular.

Çok beğendiğim bir atasözünü hatırlatayım;

"Azim ile inat arasındaki fark akıldan başka bir şey değildir. Akılla direnme azim, akılsız direnme inattır." Okan Buruk formsuz bir dönem yaşıyor ve akıl tutulması içinde kadro seçimlerinde bazı oyuncuları oynatma konusunda inat ediyor. Örnekler vereyim:

1- Kazımcan'ı ısrarla sol bek oynatmak intihar etmek demek. Hatayspor iki golünü de Kazımcan'ın bölgesinden yaptığı ataklarla buldu. Kazım çabuk değil, fizik gücü yok, pozisyon bilgisi ve rakip takibi de oldukça zayıf bir oyuncu.

2- En iyi antrenman maçtır sözüyle Zaha ve Ziyech'e fizik güçleri yetmemesine rağmen sahada uzun süre tanımak diğer oyunculara da haksızlık oluyor. Gövdeli kartvizitlerine rağmen Zaha "Al gülüm ver gülüm" şeklinde oynuyor. Ağır ağır takılan Ziyech ise sadece orta ve araya pas atarak oyunda idare ediyor.

3- Kazımcan çıkıyor, yerine Kaan Ayhan savunmada Davidson Sanchez'in partneri oluyor, sol beke ise "Burada oynamak istemiyorum" diyen Abdüllkerim geçiyor. Okan Hoca sol tarafı ıslah edemediği için klasik hamleler yapıyor. Bir gün de sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan sol bekte görev yapmalı.

4- Hatay maçında inanılmaz goller kaçıran Kerem'i eleştirelim. Ancak Kerem'den başka pozisyona giren var mı? Zaha'yı çıkarmıyorsun Kerem'i sol tarafa orijinal yerine çekmiyorsun. Skor 1-1 iken savunmayı eksik bırakıp Hatay'ın paldır küldür üzerine gitmemeyi düşünmüyorsun, topu rakibe bırakıp sen hızlı hücum çıkmayı akıl edemiyorsun.

Sonuç; Galatasaray da kaybetti.

Okan Hoca inşallah hatalarından ders çıkarır ve inatlarından arınır...

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