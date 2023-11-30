G.Saray maçı bırakmadı

Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa'nın olduğu bir kez daha kanıtlandı. Manchester United önünde iyi oynarken iki gol yiyip geriye düşeceksin ama mücadeleyi bırakmayıp maça asılacaksın ve 3-1 geriye düştükten

sonra bile iki gol atıp beraberliği yakalayacaksın.

Galatasaray belki çok iyi oynamadı ama futbolcular müthiş mücadele etti.



NDOMBELE ZAFİYETİ

Okan Buruk'un ilk 11'i kağıt üzerinde çok doğruydu ancak Ndombele tercihi, orta alanda Galatasaray'ın zafiyet yaşamasına neden oldu. Zaha, Manchester'daki oyunun yanına bile yaklaşamadı. En zayıf halka gibi görünen Ziyech, geceyi rakibe tek başına zehir etti. İki mükemmel frikik golü attı, Kerem'in şahane golünde attığı pası verdi. Angelino'nın kafası karışık olacak ki vasatın üzerine çıkamadı.

Eğer Sanchez savunmada, Kaan Ayhan da orta alanda oynayabilseydi Galatasaray, geceyi galibiyetle kapatırdı.



ETKİLİ PAS YAPTILAR

Okan hoca, oyun hamlelerini çok doğru yaptı, yorulan ve tükenen oyuncularını oyundan aldı. Manchester'ın iki kanadında görev yapan Antony ile Garnacho, jet uçağı gibi. Ona rağmen Galatasaray defansı Muslera ile birlikte hatta Torreira'nın katkılarıyla da kaleyi akıllı savundu. Oliveira'nın girişi, orta sahayı toparladı ve Galatasaray'ın daha etkili pas yapmasını sağladı. Keşke Okan hoca, Oliveira'yı daha erken alsaydı.



HAKEM KARARI YANLIŞ

Ön eleme maçlarına çok kaliteli hakemler gönderen UEFA'nın İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'i görevlendirmesi yanlış oldu.

Çünkü Sanchez, Manchester'ın 12. adamı gibi görev yaptı. Kaleci Onana'nın vakit geçirmelerine göz yumdu ve Galatasaray'ın da bir penaltısı bence verilmedi. Bu 1 puan, eğer Bayern Münih gevşemezse Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlar.

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