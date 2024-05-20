Galatasaray neden kaybetti?

Fenerbahçe, Galatasaray'a arifeyi gösterdi ama bayramı yaptırmadı. Maçı da bileklerinin hakkıyla kazandılar. Galatasaray büyük bir ihtimalle Konya'da şampiyon olacak ama lige Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 10 kişi aldığı galibiyet damga vuracak ve Fenerbahçeliler tarafından hep hatırlanacak. 2000 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının tekrarını gördük. Favori Galatasaray'dı, o gün de kazanan Fenerbahçe olmuştu. Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk için ortaya hiçbir mücadele koymadılar. Koskoca bir takımın 70 dakikadan sonra fazla 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye karşı isabetli şutu olmazsa.

GALATASARAY NEDEN KAYBETTİ?

1-Maç öncesi Ultraslan tribünlerinde yapılan koreografi çok anlamsızdı ve bu görüntü Fenerbahçeli oyuncuları fazlasıyla hırslandırdı.

2-Galatasaray taraftarı maalesef psikolojik maçları çok akıllı oynayamıyor, geriliyor ve gereksiz tepkiler koyuyor. Mert Hakan maç başlamadan itibaren gerilimin ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı, bu tuzağa düştü. Mert Hakan'ın attığı korner atışları öncesi tribünden yabancı madde yağdı. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bu maddeleri atanları tespit eden kombineleri varsa iptal eder ve bir daha maçlara sokmam. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti önce Mert Hakan'a sonra da maç boyu İsmail Kartal ile birlikte oyunu ayakta izleyen oyunculara yazarım.

Fenerbahçe başta Livakovic olmak üzere çok sakin oynadılar, canlarını dişine takıp 10 kişi kaldıktan sonra akıllı savunma yapıp hücumlara da akıllı çıktılar.

Galatasaray'da elle tutulacak bir kahraman vardı, o da Torreira'ydı. Okan hoca, kenardan maçı okuyamadı. Ziyech, Kerem Demirbay, Köhn çok etkisizdi. İkinci yarıya hamle yapmadan başlayarak yenilgiye adeta davetiye çıkardı. Galatasaray yönetimi, oyuncularının bu krizden çıkması için bir toplantı yapmalı ve zihinsel olarak onları tedavi etmeli.