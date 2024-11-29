Dün iki farklı G.Saray izledik

Okan Buruk eğer Galatasaray'ı 3'lü defans ile oynatacaksa üçlünün göbeğinde mutlaka Divadson Sanchez oynamalıdır. AZ Alkmaar önünde iki farklı Galatasaray izledik. İlk yarı üretemeyen, çok pas hatası yapan, rakibe orta alanda geniş alan bırakan ve kalesinde tehlikeler yaşayan bir Galatasaray vardı. Neden? 3'lü savunmanın sağında Sanchez, göbeğinde Nelsson oynadı. Galatasaray ritim yakalayamadı. Bir de buna Batshuayi'nin top tutamaması ve isabetli pas kullanamaması eklenince Alkmaar oyuna hakim oldu.



OSIMHEN AYAKTA TUTTU

Özellikle Hollanda ekibinin hızlı atakları yanlış kurulan 3'lü savunmanın dağılmasına yol açtı. Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi. Nijeryalı golcü, adeta takımını ayakta tuttu. Eğer devreye 1-0'lık skorla gidilseydi, başka bir futbol izleyebilirdik. Rakip takım kontra ataklarla maçı da koparabilirdi. Okan Buruk ikinci yarı ne yaptı? Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelsson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle Galatasaray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi, orta alanda Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. Sanchez orkestra şefi gibi arkadaşlarını uyumlu yönetti. Galatasaray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi Az Alkmaar kalesinde pozisyonlar üretti. Abdülkerim'in direkten dönen kafa vuruşu şanssızlıktı. İlk yarı Muslera art arda gelişen iki pozisyonda iki net gollük şutları önledi. Okan Buruk savunmada Nelsson-Metehan değişikliğini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Kritik anlarda Az Alkmaar ataklarını önleyen Metehan artık Galatasaray'da daha fazla süre almalıdır. Bu arada Mertens'in liderliğinin yanı sıra çalışkanlığını, rakibini kovalamasını ve önde baskı yapmasını alkışlıyorum. İkinci yarı çok baskın oynayan Galatasaray kazanamadı ama yoluna yenilgisiz devam ediyor.