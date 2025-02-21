Seref kürsüsü Osimhen’in

Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı geçebilmesi için Osimhen kadar coşkulu, Osimhen kadar atletik ve fizik gücü üst düzeyde oyunculara ihtiyacı vardı. Hollanda ekibinin çok koşan oyuncularından oluşturduğu kadro, Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını, etkili hücum yapmasını engelledi. Okan Buruk Avrupa'da dar bir kadroya sahipti, ilk maçı deplasmanda farklı kaybeden Galatasaray 15 dakikada 'Baskın basanındır' şeklinde ataklar geliştirdi. Ancak çok iyi alan savunması yapan ve pozisyon alma konusunda hata yapmayan AZ Alkmaar takımını geçemedi. Özellikle Hollanda takımının kontratakları çok etkiliydi.

GÜNAY TAKIMI AYAKTA TUTTU

Muslera'nın yerine kaleye geçen Günay yaptığı müthiş kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Okan Buruk ve öğrencileri için Avrupa defteri kapandı. Geceden kalan ağızda keçiboynuzu tadı bırakan üç şey vardı... İlki, 2-0 geriden gelip beraberliği yakalamak ve evinde Avrupa Ligi'nde kaybetmemekti. İkincisi soğuk ve karlı havaya rağmen Galatasaray taraftarı görevini yapıp tribünleri doldurdu. Üçüncüsü de Günay kalesinde devleşti. Şeref kürsüsüne Osimhen'i koyuyorum. Nijeryalı yıldız, müthiş coşkulu ve kazanma duygusuyla oynadı. Çalışkanlığını bir golle süsledi. Okan Buruk ve öğrencileri artık geriye dönüp bakmamalı. Tamamen lige konsantre olmalı. Özellikle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları derbide sakin olup, rakiple uğraşmayı bırakıp kendi oyuncularını desteklemeli.