Halı saha maçı

Cuma gecesi RAMS Park'ta düzenlenen şampiyonluk gecesinden sonra, G.Saraylı oyuncular için Kasımpaşa maçını oynamak 'angarya' gibiydi. Okan Buruk, Kasımpaşa önüne ideale yakın oyunculara yer verirken İcardi- Sane-İlkay-Boey-Eren-Kaan-Lang gibi derin kadroda yer alan etkili oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü. G.Saraylı futbolcular mücadele olarak oyuna ve topa hakim görüntü sergileseler de zihinsel olarak maça halı saha mantığı ile bakıp özgürce ve açık futbol sergileyerek oynadılar. Özellikle Sane ve Lang kanatlardan etkili ataklar yaptı, Sane'nin bir şutu direkten döndü, iki kornerini kaleci Ali Emre zorlukla kurtardı. Lang'ın da köşeye giden vuruşunu son anda çıkardı. Kasımpaşalılar, oyunu kontrole özen gösterip geçiş oyunu ile pozisyon aradılar. İlk yarıda da Benedyczak ile golü buldular. Nhaga, kıvrak-çabuk ve çok koşan bir oyuncu. Fazla maç oynaması, fiziksel olarak gelişirken, dayanıklılığını da kazanmalı. Okan hoca yeni sezonda Nhaga'yı düşünüyorsa, güçlenmesi adına program hazırlamalı. Bu arada, Tunuslu Adem Arous'un Nhaga'nın kafasına attığı dirsek hainceydi! Maalesef, hakem Adnan Kayatepe, Nhaga'ya maç boyu yapılan sertlikleri görmesine rağmen Kasımpaşalı oyunculara kart bile çıkarmadı.