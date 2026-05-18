Terörsüz Türkiye’de yeni eşiğe geçiş

Terör Örgütü PKK'nın Türkiye ve Irak-Suriye'de silah bırakmanın ivmelenmesi için Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve tecrübeli kadrosu çalışıyor. MİT Başkanı Kalın'ın vereceği detaylı rapor üzerine TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE'de yeni eşiğe geçilecek. YENİ EŞİKTE, PKK'nın silah bırakma sürecini izlemek ve toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için "Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu" kurulması planlanıyor. Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Millî Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacağı değerlendiriliyor.

GENÇLER ALKIŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem Kazakistan'dan dönüş yolunda hem de Gençlik Festivali'nde TERÖRSÜZ TÜRKİYE süreci hakkında dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefini, maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz" diyen Erdoğan, yeni eşik ile ilgili şu mesajları verdi: "Terörsüz Türkiye, 86 milyonun birliğini perçinleyecek bir hedefin adı. Cumhur İttifakı olarak bu gayeye ulaşmak için cesur adımlar attık.18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli-açık pek çok badire atlattık. Yolumuzdan dönmedik.Meclis komisyonumuz, uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu.Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız." Erdoğan, Kocaeli'nde Gençlik Festivali'nde coşkulu anlar yaşadı. 50 bin gencin stadyumu doldurduğu coşkulu tempolar arasında stadyumun dört tarafını dolaştı. Erdoğan'ın gençliğe hitabesi her yönüyle anlamlı, derin mesajlar içeriyordu. Özellikle TERÖRSÜZ TÜRKİ- YE bölümü, "İnşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz" sözleri gençler tarafından dakikalarca alkışlandı. Erdoğan şöyle devam etti: "Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, korucularımız çoğu zaman en ön cephede bu vatan için şehit oldular, gazi oldular. Cenab-ı Allah şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Ekonomik açıdan da ağır fatura ile karşı karşıya kaldık. 2 trilyon dolarlık kaynağı bu amaçla kullandık. Uluslararası ilişkilerde, diğer konular yanında bu meseleyle de uğraşmak zorunda kaldık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Terör örgütü kendisini feshettiğini, silahları bırakacağını açıklayınca içeride bazıları bundan rahatsız oldu. Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de terör devam etsin diyecek kadar ihtirasların esiri olanlar var. Bunların kaprislerinden, hırslarından dolayı çok bedel ödedik. Şehitlerimizle ödedik, huzurumuzla ödedik, güvenliğimizle ödedik. Biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KURUMSAL HAZIRLIKLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen hafta TBMM Grup toplantısında Terörsüz Türkiye süreci için bir mekanizmadan bahsetmiş, "Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun, özü açık olmalıdır. Bu mekanizma, toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir" demişti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarına hız verilirken, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespitinin ardından işletilecek süreci yürütmek üzere MEKANİZMA oluşturulması gündeme giriyor. "Toplumsal Bütünleşme ve Milli Dayanışma Kanun Teklifi" ile yeni mekanizmanın kurulması ve tüm süreci, oluşturulacak bir kurulun takip etmesi planlanıyor. YENİ KURULUN, hem kurumlar arası eş güdümü sağlaması hem de sahadan gelen bilgiler çerçevesinde silah bırakan terör unsurlarına uygulanacak prosedürleri takip edeceği değerlendiriliyor. Kurulda MİT Başkanlığı, İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'nın temsilcileri olacak.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Kurulun, terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve silah bırakma sürecini objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterler çerçevesinde izleyeceği ve tespitleri yapacağı belirtiliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın silah bırakmanın tamamlandığının tespit edilmesinin ardından Başkan Erdoğan'a vereceği rapor sonrasında, YENİ KURUL süreçteki aşamaları rapor halinde periyodik aralıklarla TBMM Başkanlığı'na sunması planlanıyor. Kurulun alacağı kararların farklı kamu kurumlarınca uygulanmasını sağlayacak mekanizma da işletilecek. Kurumların birlikte hareket etmesi sağlanacak. YENİ KURULUN, örgüt üyelerinin toplumsal hayata uyumu için planlaması gündeme gireceği ifade ediliyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olan partiler tarafından hazırlanan raporlar ve müstakil kanun önerileri TBMM Başkanlığı'na iletilmişti. Bundan sonraki süreçte, PKK örgütünün silahları bıraktığının tesbiti ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması için istisnai ve özel bir geçiş süreci kanunu üzerinde TBMM'nın devreye gireceği vurgulanıyor.



SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah terörü bitiriyoruz. Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu inşallah en büyük eserimiz olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri GENÇ NESİLLERE hediye edeceğiz. TÜRKİYE'DE ARTIK YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK."