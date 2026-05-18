Göz-Göz’ün iki yüzü

Göztepe, sezonun son haftasında Samsunspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle Avrupa yarışına havlu attı. Ancak aslında sarı kırmızılıların Avrupa'yı kaybettiği dönem son 90 dakika değil, ligin ikinci yarısıydı. Çünkü ilk devrede ligin en organize, en enerjik ve en kimlik sahibi takımlarından biri olan Göztepe, ikinci yarıyla birlikte aynı tempoyu sürdüremedi. Geçen sezon yaşanan tabloyla bu yılki senaryonun bu kadar benzer olması ise artık tesadüf değil, yapısal bir problemin işareti. Stanimir Stoilov'un takımı özellikle sezonun ilk bölümünde fizik gücü, önde baskısı ve geçiş oyunu kalitesiyle birçok rakibe üstünlük kurdu. Taraftar yeniden hayal kurmaya başladı. Avrupa ihtimali uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar gerçek görünüyordu. Ancak sezon ilerledikçe takımın enerjisi düştü, oyun temposu geriledi ve aynı oyuncuların sürekli yük taşıdığı bir yapı ortaya çıktı.



ROTASYON SORUNU YAŞADI

Buradaki temel problem rotasyon eksikliği olarak öne çıkıyor. Göztepe'nin ilk 11'i birçok maçta Süper Lig seviyesinin üzerine çıkmayı başarsa da kulübe kalitesi aynı seviyeyi sağlayamadı. Özellikle hücum hattında alternatif üretilememesi, orta sahada yükü taşıyan isimlerin yıpranması ve savunmada yaşanan form düşüşleri takımın ritmini bozdu. Stoilov'un sistemi yüksek tempo ve fiziksel dayanıklılık gerektiriyor. Böyle bir oyunu dar rotasyonla 38 haftaya yaymak ise oldukça zor. Üstelik bu durum geçen sezon da benzer şekilde yaşandı. İlk yarıda çıkış yapan takım, ikinci devrede düşüşe geçti. Bu tekrar eden senaryo artık bireysel form düşüklüğüyle açıklanamaz. Göztepe'nin kadro mühendisliği konusunda özellikle alternatif oyuncu kalitesini artırması gerekiyor. Çünkü modern futbolda sadece iyi bir ilk 11 yetmiyor, sezonu belirleyen şey çoğu zaman kulübenin gücü oluyor. Yine de bu sezon tamamen başarısızlık olarak değerlendirilemez. Göztepe uzun yıllar sonra yeniden üst sıraları zorladı, taraftarı heyecanlandırdı ve bir oyun kimliği oluşturdu. Ancak Avrupa hedefinin gerçekleşmesi için artık bir sonraki adımın atılması şart. Aksi halde her sezon aynı hikaye tekrar edecek. Güçlü başlayan ama sonunu getiremeyen bir Göztepe.