Buruk’u hamleleri için kutluyorum

Okan Buruk'u kutluyorum çünkü maç sonu yaptığı, "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin" şeklinde açıklamayı alkışlıyorum. Okan hoca ilk kez oyuncuları da önüne katarak ciddi bir özeleştiri yaptı. 350 milyon Euro'luk bir kadronun bu kadar kötü koşmaya, bu kadar kötü oynamaya ve bu kadar çok pas hatası yapmaya hakkı yok. Torreira'nın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Torreria olmayınca Sara-Lemina ikilisinin makyajları aktı. Bu ikili hem orta alanı kontrol edemediler hem ikili mücadeleleri kazanamadılar hem de fazlasıyla pas hatası yaptılar. Eğer kaleci Uğurcan olmasaydı G.Saray kaybederdi. Okan hocanın iki büyük hamlesi nokta atışıydı. 1-Oyuna İlkay'ı alarak orta alandaki dağınıklığı, top kaybını ve oyun eksikliğini giderdi. İlkay, oyuna sakinlik getirirken arkadaşlarının rakip sahaya yerleşmelerini sağladı, hatta sıkışan oyunu tirbuşon gibi açtı. Okan hoca, İlkay'ı daha fazla kullanmayı düşünmeli. 2-Leao'nun sakatlanıp çıkmasından sonra Deniz Gül'ü oyuna alması çok büyük cesaretti. Kötü zeminde çift santrfora geçmek kolay bir karar değildi. O Deniz, rakip savunmanın dengesini bozdu ve kazanılan 3 puanın da mimarı oldu.