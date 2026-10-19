İmamoğlu’nun siyasi şovu Özel’in patinajı

Asrın Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki duruşmada dört gün süren savunmasını tamamladı. İmamoğlu'nun, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çıkar amaçlı suç örgütü liderliği" ve yolsuzluk iddialarıyla yargılandığı davanın duruşmasında, hukuki ve teknik deliller sunmak yerine SİYASI ŞOV YAPMASI, edebi ve hamasi çıkışlarda bulunması bir sıkışmışlık, acizlik olarak görüldü. Günlerdir kamuoyunun gözü kulağı Silivri'deki mahkeme salonundaydı. Karşımızda, binlerce sayfalık bir iddianameyle, rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmaya yönelık dosyalar dolusu itiraflar vardı. Somut ve teknik ithamlarla ve itiraflar karşısında Ekrem İmamoğlu, aynı siyasi nakaratlara devam etti. Siyasi şov yaparak, acizliğini gizleme çabasını dışa vurdu. İmamoğlu, başından beri yolsuzluk rüşvet davasını "siyasi kumpas" torbasına atarak teknik ayrıntılardan kaçmaya yöneldi. Bunun açıklaması var: Dosyada yer alan iddiaları hukuk zemininde çürütecek rasyonel ve somut bir argüman üretemiyor. İmamoğlu, davanın siyasallaştırıldığı iddiasıyla yola çıkarak, bizzat hukuku değersizleştirerek mahkeme salonunu bir tiyatro sahnesine çevirmeye yeltenıyor. Savunmanın üçüncü gününde yaşanan "İstiklal Marşı" sahnesi ise tam anlamıyla trajikomik siyasi şovdu. İmamoğlu'nun savunması sırasında İstiklal Marşı'nın "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" dizelerini okuyup arkasından "Bayılıyorum buna ya. Bunu benim için yazdı diyorum, biliyor musunuz?"absürt sözleri somut ithamlara hukuki ve teknik argümanlar sunamayan sanık Ekren Imamoğlu'nun çareyi milli duyguları istismar ederek "siyasi şov" yapmakta bulduğunun en bariz kanıtıdır. Geçmişte İBB Meclisi kürsüsünde İstiklal Marşı'nı yanlış okuduğu görüntüleri hafızalarda tazeliğini koruyan bir ismin, Mehmet Akif'in Türk milletinin bağımsızlık destanını kendisiyle özdeşleştirmesi tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Türk Milletinin bağımsızlık karakterini, milyonların ortak acılarını ve mücadelesini simgeleyen İstiklal Marşı'nı bu denli kişiselleştirmek, narsisistik bir egonun ve acizliği gizleme çabasının dışa vurumu değil de nedir? Bir hukuk devletinde sanıktan beklenen; önüne konulan mali raporlara, somut iddialara ve hak ediş belgelerine, çok yakınında bulunan isimlerin itiraflarına, yüzüne karşı söylenen,"Rüşvet istemedin mi? Milyon dolarları almadın mı? itiraflarına, belgelerle, rakamlarla karşı çıkmasıdır. İmamoğlu'nun bu duruma düşmesi, somut argümanların bittiği yerde başlayan retorik bir çaresizliğin, hukuki bir iflasın ilanıdır. Aziz Milletimiz, mahkeme salonunda hamaset değil; tüyü bitmemiş yetimin hakkının, İBB bütçesinin hesabının verilmesini bekliyor. Milli değerleri kendi kişisel ve siyasi ikballerine kalkan yapan bu arka arkaya tekrarlanan şovlar, toplum nezdinde artık inandırıcılığını yitiriyor.

ÖFKE SİYASETİ VE PATİNAJI

Özgür Özel'in, temmuz ayında CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti, Türkiye siyasetindeki rüzgarını kaybetti. Siyaset kulislerinde "Yeni Parti rüzgarı dindi mi, Özel patinaj mı yapıyor?" soruları yüksek sesle sorulurken, Özel'in son dönemde sergilediği öfkeli ve agresif ton, tıkanmışlığın net bir dışa vurumu olarak yorumlanıyor. Özel, partiyi kurarken estirdiği rüzgarın dindiğini, anketlerde umduğu sıçramayı yapamadığını gördükçe agresifleşiyor. YENİ Parti'de patinaj yapıyor.Bu siyasi patinajın en somut yansıması, Belediyeler Birliği seçimleri sürecinde yaşandı. Özel, kendi partisinin gücünü abartarak CHP'nin aday çıkarmamasını yok sayarak, tuhaf konuşmalarıyla gülünç duruma düştü. Özgür Özel'in öfke dili ve CHP ile kavga ederek alanı daraltma stratejisi, YENİ Parti'yi büyütmek yerine marjinalleştiriyor. İmamoğlu'nun mahkemedeki zayıf argümanlarına tutunarak siyaset üretmeye çalışan Özel, sıkışmış durumda. Siyasi hırslar uğruna yapılan hatalar, muhalefeti kendi içinde birbirine düşürürken; somut ithamlara "İstiklal Marşı benim için yazıldı" gibi absürt çıkışlarla yanıt veren Ekrem Imamoğlu seçmen nezdindeki inandırıcılığını yitiriyor. Özgür Özel, öfkesine yenik düşmeye devam ederse, YENİ Parti tabeladan ibaret bir yapı olarak siyaset tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini alacağı değerlendırılıyor.

AHMET ARAS MUAMMASI

Muğla siyasetinde yaşanan son gelişmeler ise YENİ Parti ile CHP arasındaki aranın neden gerildiğini ve muhalefetin nasıl bir çözülme sürecine girdiğini gözler önüne seriyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den istifa ettiğini ve görevine şimdilik "bağımsız" olarak devam edeceğini duyurdu. Siyasi kulislerde Aras'ın bu hamlesinin AK Parti'ye geçişin ilk adımı olduğu, önümüzdeki günlerde resmi katılımın gerçekleşeceği ağırlıklı konuşuluyor. Ahmet Aras her ne kadar parti değiştirmeyeceğini söylese de, AK Parti kurmaylarının "büyükşehir düzeyinde yeni katılımlar olacak" açıklamaları bu geçişin söz konusu olabıleceğini işaret ediyor. Ahmet Aras'ın eşi olan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, geçtiğimiz ağustos ayında CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in YENİ Parti'ye katılmıştı. Sosyal medya hesaplarından "Aras" soyadını sildiğine ilişkin iddialar üzerine Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Aras" soyadını sildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti ve soyadını hiçbir zaman silmediğini açıkladı. Gonca Köksal Aras, Merkez TV'ye yaptığı açıklamada, "En başından beri zaten böyleydi, hiçbir zaman değiştirmedim. Yıllardır aynı" ifadelerini kullanarak kullanıcı adını sonradan değiştirmediğini belirtti. Gonca Köksal, söz konusu sosyal medya hesaplarının evlenmeden önce açtığı için profil adının zaten "Gonca Köksal" şeklinde olduğu, yani ortada sonradan yapılan bir "silme" veya "kaldırma" işleminin bulunmadığı ifade etti.

TRUVA ATI KAVGASI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Gül Çiftçi gibi üst düzey isimlerin de yer aldığı 48 kişiyi "başka bir siyasi parti lehine faaliyet yürütmek" gerekçesiyle kesin olarak partiden ihraç etti. Özgür Özel döneminde seçilen Parti Meclisi'nin (PM) milletvekili olmayan bazı üyeleri ve yöneticileri CHP'den istifa etmeyerek partide kalmıştı. Özgür Özel'e yakın Bu isimlerin, Yargıtay'ın hukuki süreçlerde (butlan kararı) vereceği olası bir bozma kararına karşı, CHP mekanizmalarını içeriden kontrol edebilmek ve hukuki süreçleri kendi lehlerine işletmek için gitmedikleri iddia edilmişti. CHP Sözcüsü Müslüm Sarı ve yönetimin açıklamalarına göre; bu isimler CHP üyesi olmaya devam etmelerine rağmen, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin lehine propaganda yapmak, o yapı adına çalışmak ve o hareketle birlikte hareket etmekle suçlandı. Bu kadronun Özgür Özel'in talimatıyla, ilerleyen süreçte CHP'yi yeniden ele geçirmek üzere parti içinde bırakılan birer "Truva Atı" olduğunu öne sürülüyordu. CHP yönetimi, gövdesi YENİ Parti'de aklı veya bağı CHP'de olan, içeride kalarak muhalefet yürüten bu ekibi "parti bütünlüğünü korumak ve çift başlılığı bitirmek" adına "Truva atı temizliği" adıyla partiden uzaklaştırdı. Bu olaydan ve YENİ Parti rüzgarının dinmesınden bellı etmemeye çalışıyor ama Özgür Özel'ın moralının çok bozulduğu konuşuluyor.