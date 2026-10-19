FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026







KOÇ

Başarınızın gölgelenmesini istemiyorsanız ortaklıklar ve iş konusunda dengelerinizi korumaya çalışmalısınız. Yatırımcı bir kafa yapısıyla maddi kazançlarınızı sorguladığınız bir gün. Harcamalarınız bütçenizi aşabilir.



BOĞA

Çalıştığınız kişilerin davranış biçimlerinden hoşlanmayabilirsiniz. Bazı konularda herkesten farklı düşündüğünüzü hissedebilir, kendinizi ifade ederken çevresel koşulların sizi engellediğini görerek canınızı sıkabilirsiniz.



İKİZLER

Yolculuklardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi ve iletişim konusunda sorunlar yaşanması, sizde olumsuz bir etki yaratabilir. Yapacağınız her türlü girişimde hızlı sonuçlar almanız her zaman mümkün olmayabilir.



YENGEÇ

Maddi konularda sonuç almanız zaman alabilir. İstekleriniz konusunda acele etmemeli, yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.



ASLAN

Karşı cinsle aranızda sürtüşmeler söz konusu olacak. Ortaklıklarınızda yaşanabilecek fikir ayrılıkları canınızı sıkabilir. Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için anında müdahale etme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.



BAŞAK

Bugün duygusal anlamda kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Mesleki başarınızı perçinleyecek aktivitelere ihtiyacınız var. İş yaşamınızda bazı dostlarınızın yardımlarıyla önemli aşamalar kaydedeceksiniz.



TERAZİ

İlişkilerinizi olumlu yönde kullanabileceğiniz bir gün. Kendinize güveniyor ve olayları istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan olumlu etkiler alıyor, ortak etkinlikler konusunda yaratıcı davranıyorsunuz.



AKREP

Bugün bulunduğunuz ortamlarda fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Özellikle mantıklı ve akılcı yaklaşımlarınız, olaylara kısa sürede çözüm getirme tarzınız sayesinde çevrenizde her zaman takdir görüyorsunuz.



YAY

İnatçı ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız. Yeni başlangıçlarda motivasyon gücünüz artıyor.



OĞLAK

Öfkenizi tutmaya çalışmanız nedeniyle gergin bir gün geçirebilirsiniz. Oysa bugün içgüdüleriniz güçlü. Yine de kendi koşullarınızı sürekli denetim altında tutmaya çalışıyorsunuz. Turistik amaçlı seyahatleriniz olabilir.



KOVA

Düşüncelerinizden kolay ödün vermeyen bir yapınız olmasına rağmen gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı duyacaksınız. Küçük kazalara açık bir gündesiniz; dikkatli olun.



BALIK

Yatırımlarınızı ve finansal konularınızı gözden geçirmeniz gereken bir gün. Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerden kaynaklanan aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.