Kabus sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de kabus gören iki ekip dün İstanbul'da karşı karşıya geldi. Bir tarafta uzun yıllar sonra lige geri dönen ancak son 14 müsabakasında 3 puanı bir arada göremeyip düşme hattına giren Altay. Diğer yanda kadrosunu yenileyip bu sezona üç kulvarda da başarılı olmak için giren, ancak üst üste başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe. İki takım da alacağı bir galibiyetle çıkışa geçmeye çalıştı. Mücadeleye siyah-beyazlılar, herkesi şaşırtarak iyi başladı ve ligin başında izlediğimiz Altay'dan esintiler sundu. Rakibini hazırlıksız yakalayan İzmir temsilcisi bundan yararlanıp Rayan ile öne geçti. Fakat daha sonra artık Altay maçlarında görmeye alşıknı olduğumuz geriye çekilme ve topu rakibe bırakma hastalığı yeniden başladı.

Takviye yapılması sart

Üst üste gelen Fenerbahçe atakları karşısında zaten kırılgan olan Altay defansı daha fazla dayanamadı ve İrfan Can skora denge getiren golü kaydetti. İkinci yarıda ise sarı-lacivertliler oyun hakimiyetini eline aldı. Kazanılan bir duran topta mücadelenin yıldızı İrfan Can bu kez asist yaptı ve Serdar Dursun takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda Nobre'nin yaptığı hamleler siyah-beyazlı takıma yetmedi ve kritik maçta üç puanı Fenerbahçe aldı. Altay galibiyet hasretini 15'e çıkarırken ateş hattındaki rakiplerinin puan kazandığı haftada kabus görmeye devam etti. İzmir ekibinin bir an önce transfer yasağını kaldırıp takıma birkaç takviye yapmalı. Yoksa 18 yıl sonra biten hasret yine başlayacak. Fenerbahçe tarafında ise İsmail Kartal'a biraz süre verilmeli. Eğer biraz daha özgüven kazanabilirlerse Avrupa Kupaları'na katılma yarışına dahil olurlar