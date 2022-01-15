Kritik bir üç puan

Önceki gün Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli ile sözleşme imzalayarak dedikodulara son noktayı koydu ve hocasına güvendiğini gösterdi. Zaten siyah-beyazlı taraftarlar da Karaveli'nin taktik anlayışı ve konuşmalarından dolayı hemen bağrına bastı. Antalyaspor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyen oyuncular, Antep karşılaşmasıyla takıma döndüler. Ancak siyah-beyazlılar, ilk yarıda hücumda etkili olamadı.

Pjanic'in uzaktan çektiği şutu saymazsak Günay'a hiç iş düşmedi. Fakat savunmada Vida'nın eksikliği hissedildi.

Hırvat savunmacının yokluğunda Antepli oyuncular deyim yerindeyse elini kolunu sallayarak Beşiktaş ceza sahası çevresinde top yapıp, pozisyonlara girdi. İlk yarı için eklenecek bir notta oyun sürekli faullerle durdu. Hatta Pjanic bir pozisyonda hakem Arda Kardeşler ile bu konu hakkında tartıştı.



ZOR ZAMANDA 4 PUAN ALDI

İkinci yarıda ise bambaşka bir Beşiktaş izledik. Acaba Önder Karaveli soyunma odasında oyuncularıyla ne konuştu. Çünkü ikinci yarıda oyuncular aynı rakip aynı fakat mücadele ve hırs farklıydı.

Sağlı sollu ataklarla rakibinin üzerine üzerine giden Kara Kartal, nihayet aradığı golü Batshuayi ile buldu. Kalan dakikalarda Karaveli'nin yerinde değişiklikleriyle oyun hakimiyetini elinde tutan siyah-beyazlı İstanbul ekibi kritik bir galibiyet aldı. Tamam bu sezon şampiyonluk artık imkansız. Ancak Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde etmekte kolay değil. Beşiktaş, bu galibiyetle yaralı girdiği iki haftadan 4 puan almasını bildi. Siyah-beyazlı yönetimin acil olarak stoper bölgesine takviye yapması şart. Vida olmayınca rakipler kolay pozisyon buluyor. Antepli oyuncular biraz becerikli olsa, şu an farklı konuşuyorduk...