Aslında her şey güzel başlamıştı. Vatandaşlarımız Almanya sokaklarını kırmızı-beyaz renklere bürümüş ve yaptıkları kortejle stada yürümüştü. Avusturya maçının ardından Merih Demiral'a ve dolasıyla ülkemize yapılan haksızlık bizi iyice birbirimize kenetlemişti. Tribünlerden müthiş bir destek vardı. A Milli Futbol Takımımızda bu desteği boşa çevirmedi ve müsabakaya iyi başladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz inanılmaz işler yaptı. Orta alanda Arda Güler ve Salih Özcan hem hücumda hem savunmada takımımızı rahatlattı. İyi oyunumuzun ödülünü Samet Akaydin'in golüyle aldık. Aslında final anlarında biraz daha becerikli olabilseydik ilk yarıda işi bitirebilirdik. İlk yarıda akılda kalanlar ise Abdülkerim ve Samet'in son andaki hamlelerle rakiplerine geçit vermemesiydi.



'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'

İkinci yarıya biraz daha geriye yaslanarak başladık. Topu Hollanda'ya bırakıp kontra ataklarla gol aradık. Aslında birkaç pozisyonda bulduk. Ancak oyuncularımızdaki yorgunluk belirtilerine rağmen değişiklikler gecikti. Hiç olmayacak bir pozisyonda golü kalemizde görünce moraller de bozuldu. Üstüne kalemizde daha bu golün şokunu atlatamadan ikinciyi gördük. Montella hemen defanstan adam çıkartıp golcüleri sahaya sürdü. Aslında maçı döndürecek pozisyonları da bulduk. Fakat Zeki, Kerem ve Semih sonu vuruşu yapamadı. Hakem konusuna da gelmek isterim. İlk yarıda Barış Alper'e yapılan pozisyonu es geçip, üstüne Mert'in ayağına basan Xavi'ye sadece sarı kart göstermesi futbola ihanettir. Tabi ki çok üzüldük. Ama bu geleceğe dair de umutlarımızı artırdı. Başınızı öne eğmeyin 'Bizim Çocuklar'. Size olan inancımız tam. Sözlerimi Merih gibi yapmak istiyorum. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene'. Teşekkürler 'Bizim Çocuklar'.

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