Ve aylardır beklediğimiz an geldi çattı. Oleyler ve eyvahlar arasında rekorlar kırarak aldığımız şampiyona biletinin meyvelerini şimdi yiyeceğiz. 2008'deki Avrupa üçüncülüğünün ardından günlük sevinçler yaşadığımız milli takımımıza bu kez inancımız tam. Fakat tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Şampiyonanın Almanya'da olması da bizim için bir avantaj. Gurbetçilerimizin tribünlerdeki yerini alarak stadı Türkiye'ye çevireceğine eminim. Bugün rakibimiz Gürcistan. Kağıt üzerinde hem kadro kalitesi hem de oyun anlamında önde görünüyoruz. Fakat böyle maçlar her zaman tehlikelidir. Gürcistan kapalı bir oyun felsefesiyle birlikte kontra atak futbolunu oynayacaktır. Bizim kilit adamlarımızla oyunu açmamız gerecek. Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz bu sezon takımlarında fark yaratan isimler oldu. Biz de bu değerli dört ismi kullanarak hücum hattımızı bu gençlerden kurmalıyız. Bu jenerasyon bizim geleceğimiz. Şimdiden onları birlikte kullanmaya başlamalıyız. Umarım bir sürpriz olmaz. Bu gençlerle birlikte 2002'de yazdığımız o meşhur bestenin yenisini Almanya'da yazabiliriz.

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