Dev bir organizasyonda yer almayı ve o heyecanı ne de çok özlemişiz. Sabah yataktan başımı kaldırdığım andan itibaren sürekli kafamda kadro ihtimalleri dönüp durdu. İlk 11 açıklandığında birkaç isim dışında kafamdakine yakındı. Maça çok iyi başladık. Rakibimiz beklediğimiz gibi topu bize bırakarak kontralarla pozisyon aradı. Tam kilidi ne zaman çözeriz derken Mert Müldür harika bir golle milyonları sevince boğdu. Nedense Türk futbolunun kanseri olan geriye yaslanma yeniden devreye girdi. Bu dakikalarda hem geri yaslanıp hem de rakibe basmayınca turnuvanın en basit golünü kalemizde gördük. İkinci yarıda da aynı senaryo vardı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Arda... Elmasımız öyle bir gol attı ki adeta şapkadan tavşan çıkardı. Ecel terleri döktüğümüz dakikalarda sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu fişi çekti. Şimdi bu maçta yaptıklarımız ve yapamadıklarımızı analiz edip, Portekiz karşısına öyle çıkmalıyız. Sonuç olarak Arda'sı olan Güler...

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