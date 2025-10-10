Kalesine duvar ördü

Evet Göztepe tarihinin en iyi lig başlangıçlarından birine imza attı. Sekiz maç sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, milli araya namağlup 3. sırada girdi. Göztepe'nin bu başarısı için bir çok sebep sayılabilir.

Yönetim, teknik direktör Stanimir Stoilov, Lis ve savunma oyuncularının performansı ya da taraftar etkisi. Fakat aslında bunların hepsinin birleşimi ve defansta gösterilen üstün performans. Sarı-kırmızılılar, ligin sekiz haftası geride kalırken, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve yalnızca iki gol yedi. Şu an Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda yer alıyorlar.

KENDİ KADERİNİ ÇİZECEK

Göztepe'nin son 10 yılındaki ilk sekiz haftalardaki gol yeme sayılarına bakarsak ne demek istediğim ortaya çıkacaktır. 2016 sezonunda 1. Lig'de 6 gol, 2017 sezonunda 1. Lig'de (Şampiyon olduğu sezon) 5 gol, 2018 Süper Lig'de sezonunda 12 gol, 2019 sezonunda Süper Lig'de 11 gol, 2020 sezonunda Süper Lig'de 7 gol, 2021 sezonunda Süper Lig'de 9 gol, 2022 sezonunda Süper Lig'de (Küme düştüğü sezon) 11 gol, 2023 sezonunda 1. Lig'de 9 gol, 2024 sezonunda 1. Lig'de (Şampiyon olduğu sezon) 4 gol ve geçe sezon Süper Lig'de 6 gol yemişti. Göztepe bu performansını devam ettirirse kolay kolay maç kaybetmez. Ama Stoilov'un dediği gibi hücum hattına bir çözüm üretemezlerse geçen sezon ki gibi bir duraklama dönemi geçirilebilir. Milli ara dönüşünde Göztepe'yi önemli maçlar bekliyor. Eğer arada iyi çalışıp hücum oyuncuları istenilen seviyeye gelebilirse ve devre arasında da takımın kimyasını bozmadan bir iki takviye yapılırsa Göztepe'yi kimse tutamaz. Ara dönüşünde Göztepe diğer milli araya kadarki dönemde 3'ü deplasman olmak üzere 4 kritik mücadeleye çıkacak. İzmir ekibi sırasıyla Alanya ve Galatasaray ile deplasmanda oynadıktan sonra içeride Gençlerbirliği'yle oynayıp bu süreci gurbette Kasımpaşa maçıyla bitirecek. Göz-Göz, bu maçlarda alacağı sonuçlarla ligdeki kaderini çizecek.