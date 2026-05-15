Göztepe 100 yılı

Göztepe'de geldiği ilk günden beri yeni bir sistem yaratmak isteyen Mehmet Sepil, hayallerine kavuşuyor.

Sepil ilk geldiğinde "Kendi ayakları üzerinde durabilen bir Göztepe" hayal ettiğini söylemişti. Sezon başında basketbol şubesi için yapılan lansmanda bu konu hakkında soru sormuştum. Kendisinin de hoşuna gitmiş olacak ki uzun uzun cevapladı. Hedefe ulaşmadıklarını, ancak sağlam temeller attıklarını belirtti. Aslında dikkatli baktığımız zaman bu hareketleri ve temelleri görebiliyoruz. İlk olarak herkese başarı için dev bütçelere gerek olmadığını gösterdi. Ama bence önemlisi, altyapının da önemini göstermesiydi. Yıllardır herkesin dilinde olan altyapı sistemini doğru olarak uygulamaya geçti. Ve bunu sadece futbol merkezinde değil, tüm branşlarda sağladılar.

ALMANYA'DA GÜNDEM

Basketbolda Süper Lig'in kapısına dayanan, voleybolda Sultanlar Ligi'ndeki ikinci senesine hazırlanan, futbolda 55 yıllık Avrupa hasretini dindirmek için gün sayan, diğer olimpik branşlarda katıldığı turnuvalarda madalyalara ambargo koyan Göztepe, ikinci yüzyılında atılan sağlam adımlarla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da tanınır bir büyüklüğe doğru gidiyor. Bunun için de bir örneğim var.

Gaziantep FK maçı için basın tribününde yerimi aldığım sırada Alman bir konuğumuzun olduğunu gördüm. Kendisiyle tanıştık ve uzun bir sohbet içerisinde bulunduk. Almanya'da İzmir için sergi açacağını söyledi ve benden İzmir'in spor dinamikleri hakkında bilgiler aldı. Ama beni en çok memnun eden, "Göztepe, Almanya'da oldukça popüler" sözüydü.



SADECE FUTBOL DEĞİL

Tabii bunda Romulo transferi de etkili oldu. Ancak sıkı durun, bu iş Romulo ile kalmayacak. Hatta sadece futbol branşında da kalmayacak. Bu noktada Göztepe tribünlerinin sevdiğim bir söylemini de eklemek isterim: "Sadece Göztepe ama sadece futbol değil." Ayrıca sadece transferle gelen isimlerle yazılan bir başarı hikayesi değil, altyapıdan çıkıp adı gibi efsaneleşen isimlerle olacak Sepil müjdeyi vermişti. Gürsel Aksel Stadyumu'ndan sonra altyapı tesisi de yolda. Bu hamle de gerçekleştikten sonra, Göztepe 100 yılında kimse İzmir ekibinin önünde duramaz...