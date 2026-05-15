Gözler Konya’da

Bodrum FK, Çorum deplasmanına sadece bir rövanş maçına değil, Süper Lig hayalini yeniden gerçeğe dönüştürmek için gidiyor. İlk maçta alınan 1-0'lık galibiyet önemli bir avantaj sağladı.

Ancak asıl değerli olan, takımın sahaya yansıttığı özgüven, birliktelik ve hedefe olan inancıydı. Şimdi en kritik bölüm başlıyor. Zor deplasmanda 90 dakikayı doğru oynamak gerekiyor. Beraberlik Bodrum FK'ya yetecek, tek farklı mağlubiyette ise maç uzatmalara gidecek. Bu da ilk maçın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Psikolojik üstünlük şu an Bodrum temsilcisinin elinde. Takımın son haftalardaki görüntüsü de bunu destekliyor. Oyuncuların saha içindeki uyumu, mücadele gücü ve gerektiğinde sabırlı oynayabilmeleri dikkat çekiyor. Sezon başından beri kurulmaya çalışılan yapının artık karşılık verdiği görülüyor.

Teknik ekip ve oyuncular henüz hiçbir şey kazanılmadığının farkında ancak önlerindeki büyük fırsatı da biliyor.



TESADÜF DEĞİL

Bodrum FK'nın bugün geldiği nokta tesadüf değil. Kulüp son yıllarda planlı şekilde büyüyen bir yapı oluşturdu. İki sezon önce Süper Lig'e yükselen ekip önemli bir hikâye yazmıştı, bugün de benzer bir ruh hissediliyor.

Çorum engelinin aşılması halinde finalde Esenler Erokspor rakip olacak. Ancak Play-Off finallerinde sadece kadro kalitesi değil, mental dayanıklılık ve takım bütünlüğü belirleyici oluyor. Bodrum FK'nın en önemli kozlarından biri de bu deneyim. Üstelik bu kez daha kontrollü bir yaklaşım var. Süper Lig'de yaşanan süreçten dersler çıkarıldığı hissediliyor.

Hedef sadece yeniden yükselmek değil, orada kalıcı olacak sürdürülebilir bir yapı kurmak. Altyapıya verilen önem, genç oyuncuların gelişimi ve organizasyon yapısı da bunu destekliyor. Şehirde ise büyük bir heyecan hakim. Taraftar yeniden Süper Lig atmosferini yaşamak istiyor. Şimdi gözler Çorum'da olacak. Bodrum FK'nın önünde zorlu bir 90 dakika ama aynı zamanda çok büyük bir fırsat var. Takımın birlikteliği, teknik ekibin kararlılığı ve şehrin desteği düşünüldüğünde şu cümle abartı olmaz: Bodrum FK, hikâyesi ve büyüyen yapısıyla Süper Lig'e gerçekten yakışıyor.