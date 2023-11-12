TFF ve MHK’nın işi çok zor

Türk hakemlerinin psikolojisi bozuldu. Ortalık öyle bir karıştı ki hiçbir kulüp, taraftar, yönetici ve futbolcu çalınan düdüklere verilen kararlara 'Doğru olsa bile' inanmıyor.VAR'dakilerin maçın içerisinde orta hakemin kafasını karıştırdığını eski FIFA kokartlı hakemlerden Fırat Aydınus da açıklamıştı.Son Fenerbahçe- Trabzonspor maçında benzer iki pozisyona farklı kararlar çıkarmayı başardılar. Yine maçtan çok hakemler konuşuldu. Şu bir gerçek, VAR çıktığından beri oradakiler maçlara çok müdahale etti.Kritik maçların sonuçlarını etkilediler. Fenerbahçeliler tarafından ortaya çıkarılan iddia vahim.Sezon başından bu yanakritik Galatasaray ve Fenerbahçemaçlarında VAR'dahep İzmirli hakemlerinbulunduğunu söylüyorlar!Buyurun buradan yakın!Şimdi Ahmet İbanoğlu'nun MHK'sı da TFF de zorda.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezondan bu yana "İzmirli hakem çetesi var" diyordu. Gazetemiz Yeni Asır, Hakem Hakan Ceylan'ın eşinin iddiaları doğrultusundabu olayı ortaya çıkardı.Haberi ortaya çıkaran, takibini yapan arkadaşımız Fatih Şendil'i de tebrik ediyorum. Dediğim gibi TFF ve MHK'nın hakemlerin psikolojisine çare bulması gerek. Bu arada geçiş döneminde her ne kadar karşı olsam da VAR'a en azından yabancı hakemler konulmalı.Şimdi yeni moda; basın toplantısı düzenleyip soru cevap yapmamak oldu!Galatasaray, divan toplantısına basını yasakladı. Burak Yılmaz, Antalyaspor yenilgisi sonrası asabi tavırlarla sinirle bir şeyler söyleyip basın soru sormasın deyip çıkıp gitti! TFF Başkanı basını davet ettiği toplantıda soru sorulmasına izin vermedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "aday değilim" açıklaması yaptığı toplantıda soru almadı. Basın toplantıları amacının dışına çıkarıldı. Bu tür toplantılar hem muhabirler hem yazarlar hem de konunun muhatapları için büyük fırsattır. Bu fırsatı kaçırıyorlar. Yoksa basını çağırmaya gerek yok, yaptırırsınız bir bülten verirsiniz ajansa aynı şey. Bu arada medyaya açık açık konuşabilen, "benim kimseden saklayacak, çekinecek bir şeyim yok diyen sadece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kaldı.Fenerbahçe'de kritik iki maç öncesinde iki önemli oyuncu sakatlandı. Fakat Trabzonspor ve Ludogorest maçlarının sonucu bu şekilde olmamalıydı. Trabzonspor maçına kadar adeta leblebi gibi goller atan, yemeyen takımın ayarı bozulmuştu adeta. Benim dikkatimi çeken bir şey var: Üç sezondur derbiler dahil önemli maçlarda sağ bekte Samuel, sol bekte Ferdi oynadığı sürece ayar tutmuyor. Bu iki oyuncu ileri çıkarken arkasına bakmayan oyuncular.İsmail Kartal buna önlem alamadı. Eğer İsmail hocanın takımı belli başlı oyunculara bağlıysa kumdan kale olmuştur!