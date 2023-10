Fenerbahçe’de herkes golcü

Fenerbahçe oyun kurgusunu her hafta geliştiriyor.Son Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında rakipler tehlikeli atak yapamadı neredeyse! İstatistiklere göre sezon başından bu yana Avrupa maçları dahil kadroda yer alan 18 isim rakip fileleri havalandırmış!Gol atmada asistlerde en çok katkıda bulunan ise 9 gol ve 4 asistle Sebastian Szymanski! Hakikaten de bu futbolcunun değişik bir yetenek ve ayak becerileri bulunuyor. Elindeki yetenekleri oyun stratejsine iyiyerleştiren İsmail hocanın katkısını göz ardı etmemek lazım. Şu an her şey iyi gidiyor.Ancak yinede Fenerbahçe'nin oynayacağı derbi maçlarını beklemek gerek. Takımın gerçek gücünün ne olduğunu o maçlarda göreceğiz.Geçen sezonki Jesuslu takımı hatırlayın!Bir şey daha söyleyeyim;Fenerbahçe bu üst düzey oyunu sürdürmeye devam ederse, futbolcularının piyasa değeri daha çok artacaktır. Bonservis bedellerini yüksek tutarsa kulübün kasası dolacaktır.Göztepe bir dirilme yaşıyor sanki. Son 5 maçtan bir beraberlik, 4 galibiyet almak başarı.Taraftarın yüzü gülüyor.Takım özellikle deplasmandaki maçlarda çok iyi galibiyet performansı yakaladı. Teknik adam Radomir Kokovic'i eleştirenlerden biriyim.Çoğu Göztepe taraftarı da oynattığı oyundan pek memnun değil. Ancak galibiyet serisi devam ederse, sarı-kırmızılı taraftarın arzuladığı oyuna da geçecektir. Göztepe'nin yeri Süper Lig, taraftarı da buna layık.Montella işbaşı yaptı. Ben yine de keşke yerli hoca olsaydı diyorum. Çünkü Süper Lig'de son şampiyonlarda yerli hocaların yönettiği takımlar başarılı. Milli Takım'da da başarılı dönemlerde yine yerliler olmuştu. Basın toplantısında meslektaşlarımdan "Türkiye'de milli takımı yönetecek bir yerli antrenör bulunamadı mı?" Sorusunu sormalarını bekliyordum.Ama ya meslektaşlar olaya duyarsız, ya da ortalığı bulandırmayalım olan oldu minvalinde hareket ettiler! Montella'nın bir sözü dikkatimi çekti. İtalyan hocaların artık global olarak yabancı ülkelerde tekrar aranan isimler arasına girdiğini belirtirken gururluydu. Biz hala bu konuda, kimse üzerine alınmasın, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli'nin dönemlerini aramaya devam ediyoruz! Montella umarım geçen de belirttiğim gibi milli coşkuyu hesap eder ona göre takımı hazırlar.Yoksa olmadı baştana döneriz!Az kaldı maç haftası geldi...Lugano yenilgisi Beşiktaş'ta taşları yerinden oynattı. Avrupa maçı yenilgisi sabırları taşırdı.Ülkemizde ilk kez taraftar maçtan sonra uzun süre stadı terk etmedi. Önce Şenol Güneş'in istifası, ardından da yönetim kurulunun olağanüstü kongre açıklaması geldi.Kongre kararında taraftarın yüzde yüz etkisinin olduğunu sanmıyorum.Sonuçta taraftar har daim tribünde bağırır. Bir türlü düzelmeyen ekonomik yük, stada sponsorun son ana kalması, para akışının birkaç yöneticinin gayretleriyle sağlanabilmesi, sıkıntıları baş roldeydi.Ancak, Şenol hoca devam etmeliydi. Sonuçta ligde ve Avrupa'da tren kaçmış değildi. Takımın başındayken alınan galibiyet ve istatistikler gayet olumluydu. Keşke en azından kongreye kadar bekletilseydi! Bence taraftar şimdi kongreye kadar hem yönetime, hem de takıma desteğini sürdürmeli.Moralsiz futbolcular lig treninin kaçmasına neden olacak çünkü.