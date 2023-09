Yeterli değil

Göztepe derbide Altay'ı yenerek üç puanla tanıştı. Göztepe'den bu yıl için ümitliydim ama hayal kırıklığı bir başlangıç yapmışlardı. Sarı-kırmızılı taraftar bunu hak etmiyor, yazık.Para var ama futbolcu kalitesi ya da kurgusu zayıf. Gerçek şu ki şu an gözüken kadroyla Süper Lig'e çıkma şansları az! Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic'e de birkaç sözüm var... Sanırım kulübün tarihini bilmiyor ve taraftarı da tanımıyor. Sonuçta ona bir kadro verilmiş. Sezon başı hazırlıklarını yaptırdın takıma, kadroyu sen kuruyorsun o zaman bu kötü oyun niye? Umarım takım düzelir.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk dillendirmişti..Sonra Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuştu. Geçenlerde aynı konuları Başkan Ahmet Nur Çebi bahsetti. Yabancı transferlerinde dur durak bilmeyen Galatasaray'ın bunu nasıl yaptığına dair TFF'nin bir açıklamada bulunması gerektiğini ve cevaplar beklediklerini belirtti. Ne demişti Çebi;"TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç 'Ben 10 milyon vermiştim alamadım, Galatasaray 3 milyona nasıl aldı?' lafını ciddiye almayacak mı?Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Evet herkes merakla bekliyor bu transferlerde sponsorlar nasıl araya konuyor ve iddia edildiği gibi hayırsever işadamları kimler? Görüntü Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray'ı kıskanıyor durumu değil. Futbolseverler de o kadar borca ve transfer limitine rağmen bunun nasıl aşıldığıyla iliği cevaplar bekliyor.TFF cevap olarak Kocadağ'a ceza verdi iyi mi?Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde erken elenme yaşarsa oluşan astronomik döviz borçları nasıl karşılanacak?Biliyorsunuz Hataysporlu Bertuğ Yıldırım Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu. Geçen sezon ligimizde çok dikkat çekici goller atmıştı genç yetenek.Süper Ligimizde o kadar takım varken çocuk Fransa'ya gitmeyi tercih etmiş. Bence de iyi yapmış.Madem gözler görmüyor, kendisini!Bertuğ'u Sarıyerspor'da görev yapan eski bir İdmanocağı antrenörü şiddetle tavsiye etmiş, Trabzonspor için. Ancak scoutlar görme tenezzülünde bile bulunmamışlar! Nedense aklıma Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun gençken çağrılmasına rağmen Milli Takım'daki gözlerin görmediği geldi! Şimdi oyuncu görürsünüz 5 Milyon Euro'ya gittiği Fransa'da parlar 30 milyonluk rekor ücretle geri döner!Voleybol Milli Kadın Takımımız şampiyon oldu. İnanılmaz maçtı. Türkiye'yi hem oyunla, hem şampiyonlukla hem de mücadeleleriyle gururlandırdılar.Onların sevinç gözyaşlarına ülkemizde Milli duyguları olanlar mutlaka eşlik etmiştir. Bu takım oyuncuları ülkemizde kadının gücünü gösterirken, dünyaya tanıtımını da yapmış oldular. Son yıllarda hem kulüp bazında hem de milli takım olarak voleybolda Dünya ve Avrupa'da üst sıralarda olmamız tesadüfi değil. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Spor bakanlığımız da büyük destekler verdi her konuda. Yalnız öyle bir kesim var ki, milli sevincimizi bile gölgelemek için her fırsatı deniyor.Voleybolcuların en ufak hareketini alakasız şekilde hükümet karşıtı olarak sosyal medyada gösterme gayretleri tuhaf.Bunu yaparken de sporcuların özel hayatlarını ortaya serme gayretleri ne kadar kötü niyette olduklarının göstergesi. Helal olsun geçmişten bugüne bu spor dalında destek verenlere, helal olsun kadın sporcularımıza!