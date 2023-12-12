VAR’a yabancı hakem gelmeli

Video Yardımcı Hakem sistemine (VAR) güven kalmadı desek yanlış olmaz. Odadakiler çok müdahale etti.Kritik maçların sonuçlarını etkilediler.Özellikle Süper Lig maçları o hale geldi ki, orta hakemler dahi videodakileri dinlememeye başladı! Şimdi önümüzde bir fırsat var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi artık kaçtı uygulama için. AmaFenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR'a yabancı hakemler atanmalı.Böylelikle futbol kamuoyunun gerginliği alınmış olur, faydalı olup olmayacağı da görünür! Çünkü MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ile TFF yönetimi artık çok sorgulanıyor. Geçtiğmiz cumartesi günü oynanan derbide hakem performansını gördük. Böyle bir yönetim bir daha su kaldırmaz.Futbolda Kadın A Milli Takımımız yıllar sonra mucizevi başarı göstererek, tüm maçlarını kazanıp kalesinde gol görmeden Uluslar B Ligi'ne yükseldi. Tüm maçları kazanmaları hedefe ne kadar da kilitlendiklerini, çok çalıştıklarının göstergesiydi.Emekleri için Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nı ve teknik ekibini kutlarım.TFF, kadın milli takımını sponsor yönündende çok destekliyor. Tabi şimdi önümüzde B Ligi var. Buradaki ülkeler daha güçlü. Bizim kızların da yeteneklerini ölçebileceğimiz maçlar bekliyor. Bir de kızların oynadığı statlardaki sıkıntılara bir çözüm bulunsa, sadece onlara özel statlar yapılsa daha iyi olmaz mı? Bu imkanlar sağlandığı taktirde göreceksiniz voleybolda kazanılan başarılar elde edilebilir.Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat ve yönetimi hayırlı olsun.. Futbolun başında efsane futbolcular Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba var. Teknik adamlığını zaten Rıza hoca yapıyordu. Kısmetlerine ilk derbiyi Fenerbahçe ile oynadılar.Başta Rıza hoca olmak üzere herkes Afrika kökenli oyunculardan şikayetçi oldu.Spor programlarında bundan bahsedildi. Bir Avrupa kupası maçından sonra Lucescu'da onlarla ilgili genel bir tespit yapmıştı.Disiplinsizliklerinden bahsetmek istemişti ama konuyu başta Aboubakar ve Rosier olmak üzere başka tarafa çekenler oldu. Bu yazıyı yazarken Samet Aybaba tarafından Afrikalı 5 ismin kadro dışı bırakıldığı haberi geldi. Lucescu'nun öngörüsü doğru çıktı. Beşiktaş için hayırlısı.Avrupa kupalarında takımlarımız üst üste çok kötü sonuçlar aldı.Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın farklı mağlubiyetleri hoş olmadığı gibi sezon başından bu yana UEFA sıralamamızdaki yukarı çıkışta ibre aşağıya döndü birden. Daha önceki yazılarımda ilk maçlara aldanılmaması gerektiğini belirtmiştim. Hakikaten de ligimize nazaran daha düşük kalitede takımlarla karşılaşmıştık. Son alınan mağlubiyetlerde sıralamada ülke olarak gelecek sezon sıkıntı yaşayacağız maalesef. Avrupa'ya çıkınca futbolu ne kadar bildiğimizi görüyoruz!Harcanan milyon Euro'lara rağmen kalite hala düşük. Keşke o kadar harcamanın yarısını altyapılara harcasak diyoruz hala!