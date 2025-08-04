AKIL TUTULMASI

Osimhen Galatasaray'a hayırlı olsun...

Sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran bir mutlu son oldu. Ancak Suudi takımın dışında hiçbir Avrupa takımının transfer listesinde olmayan Nijeryalıya Türk futbol tarihinin en astronomik paralarının verilmesini yadırgadım!

Şu sıralar bu camiaya sevdalı muhabirler, yorumcular köşelerinde Osimhen'e verilecek paraların forma satışlarından maç gelirlerinden şimdiden çıktığını iddia ediyorlar, algı yaratmaya çalışıyorlar.

Gerçek şu ki faizlerin bile ödenmesinde zor duruma düşülebilir. Nasıl diyeceksiniz?

Birincisi; Galatasaray her ne kadar Sane ve Osimhen ile kadrosunu güçlendirse de öncelikle şampiyonlukların çoğunu borçlu olduğu kaledeki devi Muslera artık yok! İkincisi, daha lig maçları oynanmadan şampiyon ilan ediliyor. Üçüncüsü geçen sezon da Osimhen vardı, Avrupa kupalarında nereye kadar gidebildiler? Avrupa takımları bebelerle yenip yenip gittiler. Şimdi sezon sonunda Galatasaray şampiyon olamazsa, Avrupa kupalarından son 15 yıldır olduğu gibi erkenden havul atarsa, büyük gelirlerden mahrum olunca bu Osimhen ile Sane'nin paraları nasıl ödenecek?

Bu verilen paralar ilgimiz için kat be kat yüksek.

DEĞİŞİM VAR

KADROSU iki takım çıkaracak şekilde kaliteli olan Fenerbahçe hazırlık maçlarında göz doldurdu.

Son Lazio maçında da gördük ki, takım önde baskı uygulamaya çalışıyor ve başarılı da oluyor. Ancak ben hala Mourinho'nun sisteminde ihtiyacı olan çok iyi golcüye ve kanat oyuncusuna ihtiyacı var olarak görüyorum.

Ayrıca ya Livakoviç'e güvenip bekleyecekler veya çok kaliteli, defans oyuncularını arkaya baktırmayacak bir kaleciye de ihtiyaçları olacak. Bu arada Brown da Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Kuvvetli, hızlı, boylu... Üçüncü bölgede sık sık görüyoruz.

Yapacağı ortalarla özellikle En Nesyri'ye çok gol attıracağa benziyor.

Bu sezon da ligi Fenerbahçe ve Galatasaray domine edecek görüntü o...

ZOR GÜNLER

BEŞİKTAŞ daha lig başlamadan sıkıntılar yaşamaya başladı. Avrupa kupasından elenip konfederasyona düşmek iyi olmadı. Hazırlık ve kupa maçlarına bakarsak, siyah-beyazlılar geçen sezonda kalmış görüntüsü veriyor. Tamam belki de Orkun Kökçü dışında istenilen transferler yapılamadı ama sonuçta Beşiktaş bu, yüzyıllık marka. Norveçli hoca, hazırlık maçları boyunca böyle hazırlıksız bir takımı sahaya nasıl sürdü anlayamadım?

Kaleden golcülere kadar tel tel dökülüyorlar ve isteksizler. Shaktar'ı eleyebilecek güçleri vardı.

Ama konsantrasyon öyle değil.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferlerde hazırlık maçlarında uçan jet görütüsü verirken, Beşiktaş'ta ise kafalar "Ne yapacağız" düşüncesiyle dolu.

Ole Gunnar Solskjer, kendisini de yöneticileri de zor durumda bırakacak işler yapıyor, kusura bakmasın. Bu arada dışarıdaki algıcılar da durmadan Nerveçli hocanın yerine kim gelecek şeklinde yorumlarla takımı rahat bırakmıyorlar. Şimdi takıma en az 3 çok iyi transfer gerek. Buna para var mı bilemiyorum. Bildiğim sezon başı iki üç maç kötü sonuçlar olursa, Başkan Adalı ve yönetimindekilerin işi çok zor olur! Çünkü taraftar gidişattan hiç memnun değil...