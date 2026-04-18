Haksız rekabet

TFF ve Merkez Hakem Kurulu için geldik sıkıntılı maçlara... Şampiyonluğu ve küme düşmeyi etkileyecek maçlarda, hakemlerin maç sonuçlarına etki edecek düdük çalmaları ortalığı karıştıracaktır. Böylesine sisli puslu ortamda günah keçisi ilan edilen hakemler oluyor. Kimse de demiyor ki, ey TFF'nin şimdiki ve önceki yönetim kurulları ve MHK Başkanları, görevleriniz süresince ülkemize yakışır hakemler niye yetiştirmediniz? Siz o koltuklarda ne işler yapmıştınız? Performansı iyi hakemler öncelik dört büyükler, diğerlerinde altta kalanın canı çıksın atamaları!

KİMSE UTANMIYOR!

Büyük ihtimalle Galatasaray- Fenerbahçe derbisine yine yabancı hakemler gelecek... Maçın sonucu TFF'yi, MHK'yı, iki kulübün başkanlarını yerlerinden edecek zor bir maç. Geçmiş sezonda aynı talebi Beşiktaş, Trabzonspor ve küme düşmemeye çalışan takımlar istemişti federasyon reddetmişti. Eğer yine bu maça yabancı hakem getirtilecekse, maalesef Süper Lig'de eşit rekabet söz konusu dahi olamayacak... Dünya ve Avrupa şampiyonalarına bir tane Türk hakemi yollayamıyoruz, kimse utanmıyor!

ARABESK ARDA

Bu sezon Real Madrid'de her maç üst üste koyarak gelişimini sağlıyor Arda Güler. Süre aldıkça farklı yeteneklerini sergiliyor. Son Bayern Münih karşısında neler yaptığını gördük. Oynadığı oyun ve attığı gollerle neredeyse maçın uzatmaya gitmesini sağlayacaktı.

ÇOK ABARTILI

Açıkçası genç yetenek her takım taraftarınca seviliyor. Real Madridlilerin ayrı bir sevgisi var. Tribündeki görüntülerden

görüyoruz. Ben Arda için şu eleştiride bulunmak istiyorum. Bazı hareketleri çok abartılı yapıyor. Örneğin oyundan alınırken el kol hareketleriyle tepki göstermesi, gol sevinçlerinde her futbolcuyu öpmeye kalkması gibi... Bayern maçından sonra, oyun bitmiş hakemin yanına gidip itirazı abarttı bildiğiniz arabesk tarzı kırmızıyı yedi! İspanyol devinde oynayan birinin böyle basit kart görmemesi gerekir. Daha yaşı genç, yaptığının takıma zarar verdiğini görüp kendine çeki düzen verecektir diye umuyorum.

BÜYÜK ÇELİŞKİ

YIL 2004...

O dönemki Fotomaç Gazetesi'nde "büyük çelişki" diye manşet haber yapılmıştı. Konu: son on yıla damgasını vuran Galatasaray'ın buna rağmen 140 milyon dolarlık borç krizine girmesiydi. Onca lig şampiyonluğu üzerine Avrupa ve Süper Kupa şampiyonluklarına,

tribün, TV, sponsorluk ve transfer gelirlerine rağmen! Şu zamanki borç ise yanılmıyorsam 430 milyon Euro civarıydı. Yine üst üste

Süper Lig şampiyonlukları, sponsor gelirleri ki, onlardan en büyük parayı kapan da sarı kırmızılı kulüp oldu. Bir ara Florya Kemerburgaz arazi takasından büyük para gelmişti.

SADECE MASAL VAR

O yılki habere göre Fenerbahçe aynı başarıyı elde edemese de tesisleşmede büyük yol almıştı. Günümüze dönersek; Yirmi yıl önceki durumu görüyoruz. Her zaman dediğimiz olayda ise altyapıya yatırım, oradan gençleri yetiştirme yok. Sadece Ajax modeline geçiyoruz masalı var!