Bodrumspor kendine geldi! Sadece 4 transfer…

Süper Lig'in yeni Egelisi Bodrumspor, sezonun açılış maçında orada canlı izlemiştim son dakikada gelen mağlup olmuş ikinci hafta deplasmanda Eyüpspor'a da yenilince bir anda işler sıkıntıya mı girecek denildi. Bilindiği üzere Süper Lig'e çıkan takımların ilk hedefi ligde kalmak olurdu. İki maç kaybedince "Bodrumspor'da geldiği gibi gidecek mi de hafiften konuşulur. Diyeceksiniz daha ligin başı ama 3. Haftadaki Konyaspor galibiyeti bu söylentilerin hepsine nokta koydu. Zaten Konyaspor maçı kazanılmasaydı Bodrumspor'un işi zor olurdu.

LİGE RENK KATACAK

Başkan Ali Öztürk ve teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde güzel işler yapan takımın ben bu lige renk katacağını hep söyledim. Mevcut kadronun üzerine yapılacak takviyelerle takım iyi yerlere gelecektir. Bodrumspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta baştan sona üstün oynayıp son dakika golüyle yenilince 'Bu maçta Eyüpspor tecrübesizliğine mağlup oldu" şeklinde yorum yapmıştım. Eyüpspor maçında da kadro derinliği sıkıntısı yaşadılar.

Hala da Bodrumspor'un özellikle yedek kulübesinin zayıf olduğunu söyleyebilirim. Bunu başkan ve teknik ekipte biliyor bu nedenle transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü biliyorum. Gelecek hafta sonu Göztepe ile oynayacakları mücadele onlar adına çok önemli. Sonrasındaki milli arada yeni gelen oyuncuların uyum süreci de hızla azalacaktır.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, ikinci ligden beri birçok oyuncusu ile beraber çalıştığını vurgu yaparak, takıma yapılacak transferlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Çok fazla transfer yapmadık. Genç oyuncuları saymazsak sadece 4 transfer yaptık. Stoper, orta saha, santrafor ve kenar. Bu galibiyetle 'Biz her maçı kazanabilir, ligi çok iyi yerlerde bitirebiliriz' diyemeyiz. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi ama uygun oyuncu bularak ama içeriden bir şekilde çözmemiz lazım. Gençler ve Puşcaş gibi kendini ispatlamış kariyerli oyuncularla takımı harmanlayıp güzel günlere doğru adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.