Ali Koç şovunu yaptı, cezası Göztepe’ye

Geçen hafta Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçında yaşanan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, almış olduğu kararları açıkladı.

O maçta yaşananlar herkesin malumu. Sayın Başkan Ali Koç, devre arasında taraftarlarının olduğu bölüme gitmiş dönüşte ise Göztepe akrediteli bir kişinin -kişinin ifadesi hızla geldi ayağım kaydı. Ali Koç'a çaptım o da düştü- çarpması sonrasında yere düşmüş. Göztepeli taraftarlarla da Ali Koç'a su şişeleri atmıştı.

Zaten değerlendirmemde birinin yanlış yapması sizin yanlış yapmanızı haklı kılmaz demiştim. Göztepe akrediteli kişinin bundan sonra bırakın maçlara, hatta Gürsel Aksel Stadı'na girişini yasaklamak gerekir yazmıştım.

Beklenen gün geldi ve kararlar açıklandı.

Merak ediyorsunuz değil mi nasıl kararlar çıktı?

Olayları baş aktörü sayılacak Ali Koç'a 504 bin TL para cezası kesildi. Bu rakam galiba Koç için çerez parası diyebiliriz. Ali Koç'a çarptığını iddia eden veya saldıran kişi de 90 ceza aldı.



GÖZTEPE TARAFTARININ SUÇU NE ?

Gelelim asıl cezanın büyüklüğüne. PFDK, Göztepe Kulübü'ne iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Sahasında taraftarı ile adeta 12 kişi gibi oynayan Göztepe, iki maç seyircisiz oynama cezası aldı. Tabii ki bir ceza alacaktı. Ama bakalım bu süreçte herkese eşit uygulanacak mı? Olayların aktörlerine çok az bir para cezası, ama koskoca bir kulübe de 2 maç ceza veriyorsunuz. 'Göztepe taraftarının suçu ne?' diye soruyorum.

Bu cezalar bu kadar basit mi verilecek. Her kulübe de verilecek mi? Yeni TFF başkanının ve yönetiminin bundan sonra vereceği kararları yakından takip edeceğiz.

Sonuç hiçbir olay çıkmayacakken Başkan Ali Koç'un ve kendini bilmez birisinin yapmış olduğu eylemden dolayı Göztepe, 2 maç seyircisiz oynayacak. Ayıp be kardeşim.

Ne mi olur? Söyleyeyim. TFF'nin geçmiş yıllardaki tutumunu göz önüne alırsak itiraz yapılır. Bu, bir maç cezaya düşer. Ama sonraki olaylarda bu ceza artar. Bu nedenle artık Göztepe yönetimi de sahaya kimleri akredite ediyor iyi kontrol eder diyelim.