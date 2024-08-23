Şanssız yenilen golle galibiyet kaçtı

Göztepe, haftanın açılış maçında Alanyaspor ile…

Maçın ilk yarısında Göztepeli oyuncular arasındaki uyum muhteşemdi. Takım makina gibi, geriden en uca kadar bütün dişliler takır takır çalıştı. Ben oturduğum yerden izlerken yoruldum. Rumolo, Kubilay Kanatsızkuş'un ön alandaki presi orta alandaki üçlü Dennis Solet ve Doğan Erdoğan adeta canavar gibi topu ısırdı. Alanyalı oyuncular tatlı sert oyundan ikili mucadelelerden kaçtılar. Defansı sakinliği hava hâkimiyeti arkadaşlarına güven verdi. İlk yarının bitimine doğru Heliton takımını öne geçirdi.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Tijanic'in umarız büyük sakatlığı yoktur.

İkici yarın başında Efecan'nın ara pasında rakibini kaçıran Djalma, Yusuf Özdemir'in golüne engel olamadı. Bulgar teknik adam sonrasında oyuna müdahalelere başladı. Alanyaspor maç boyunca kontrollü bir oyun ortaya koydu. Maçın 60 dakikasında Nielsen'in bomboş kaleye golü ataması şansızlık mı beceriksizlik mi anlayamadım.

Maçın son bölümünde bile Göztepeli oyuncuların ileri uçta baskı yapması onların ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Göztepe iyi oynadığı maçta şansız golle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

HOŞ GELDİN LİS

Bulgar teknik adam, hafta içinde takıma tekrar katılan kaleci Lis hemen formayı kaptı. Sanki Lis hiç gitmemiş hep buradaydı gibi oynadı. Japon oyuncu Matsuki de harika oynadı. Göztepeli taraftar, Japon oyuncuyu çok sevecektir