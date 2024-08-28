Centilmence derbi olsun!

Süper Lig'de hafta sonu Ege Derbisinde Göztepe ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig tarihinde iki kez karşı karşıya gelecek iki takım açısından da bu maç oldukça önem arz ediyor.

MAÇ NERDE OYNANACAK

Şu saat tarihi itibariyle Göztepe-Bodrumspor maçının nerede oynanacağı henüz açıklandı. Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı seyircisiz iki maç ceza alınca Göztepe yönetimi itiraz başvurusunda bulundu. Ceza kalkarsak Göztepe maçını Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Eğer cezanın kalkamaması durumunda ise Göztepe yönetimi Bodrumspor maçını başka bir sahada oynamayı planlıyor. Göztepe yönetiminin güçlü savunma hazırlayıp seyircisiz oynama cezasını kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiğini biliyorum.

TARAFTARSIZ OYNAMAK GÖZTEPE'NİN DEZAVANTAJI

Evinde oynadığı maçlarda taraftar desteği ile adete sahada 12 kişi oynayan Göztepe, bu maçı seyircisiz oynamak zorunda kalırsa büyük bir avantajı kaybedecek. Ligde 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Göztepe, Ege derbisini kazanarak milli araya girmek isteyecektir. Üç haftada ortaya konulan futbol beğenilse kazanılan her puan önemli de olsa üç puanlı sistemde özellikle iç sahalardaki bir puan ilerleyen haftalarda yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle Göztepe'nin acilen maç kazanıp önüne bakması gerekiyor.

Bulgar Teknik adamın zaten seyircisiz oynama cezasına itiraz ettiğini geçtiğimiz günlerde yazmıştım.

BODRUMSPOR KENDİNE GELDİ

Süper Ligi'in ilk iki haftasında sıkıntılı günler geçiren Bodrumspor ise geçen haftaki galibiyetle kendine geldi. İsmet Taşdemir ve talebeleri artık ileriye biraz daha özgüvenli bakmaya başladı. Konyaspor önündeki galibiyet onların moral ve motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Bodrumspor'u da yakından takip eden birisi olarak çok koşan ve kanatları iyi kullanan bir takım olduğunu söyleyebilirim. Aynı oyun planını Göztepe maçında da sürdürürlerse bu deplasmandan da istedikleri sonuçları alabilir.

CENTİLMENCE BİR DERBİ OLSUN

Cumartesi günü iki takım arasında oynanacak derbinin centilmence geçmesini temenni ediyorum. Hak eden istediği skoru alsın.