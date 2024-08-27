Altınordu iddialı geliyor

Güçlü bir yönetim ve iddialı bir kadro parolasıyla yeni sezona hazırlanan Altınordu, mutlak hedef olarak 1. lig'e odaklanmış durumda. Bu anlayışla genç, umut veren ve gurbetçi ağırlıklı kaliteli oyuncuları kadrosuna katan İzmir temsilcisi, Öz Kaynak Sistemi'nden gelen oyuncularla birlikte dinamizm dolu bir ekiple yeni sezona giriş yapıyor. Sezonun ilk haftasında 1 Eylül'de evinde İnegölspor'la karşılaşacak Altınordu FK bu karşılaşma öncesi 12 transferini de Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Kırmızı-lacivertlilerde gurbetçi futbolcular Ali Çırak, Bahattin Karahan, Emircan Gencel, Hüseyin Bulut ve Emre Aydınel'in lisans işlemleri yurtdışı transfer olarak tamamlandı. Öte yandan hazırlıklarını tesislerinde sürdüren kırmızı-lacivertlilerde teknik heyetin raporuna göre takıma 1 takviye daha yapılabileceği belirtildi.

ALTINORDU KULÜBÜNDEN TARAFTARA BÜYÜK JEST

Yeni sezonda yönetim-camia-takım bütünleşmesiyle kenetlenmiş bir Altınordu olarak 1. lige çıkmayı hedefleyen Altınordu yönetimi, taraftarı sevindirecek bir uygulamaya daha imza attı. Yönetim kurulunun almış olduğu karar ile iç saha maçlarının oynanacağı Torbalı Metin Oktay yerleşkesine ulaşım için otobüs tahsis edilecek ve maça gidecek taraftarlara ücretsiz maç bileti temin edilecek. Otobüs sayısının daha sonra talebe göre artabileceği de belirtildi. Bu jest, Altınordu taraftarları arasında sevinçle karşılandı.