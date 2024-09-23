Harikasın Göz Göz... Mağlubiyetsiz yola devam

Uzun bir aradan sonra seyircisi ile buluşan Göztepe, Kayserispor engelini de rahat aşarak bu sezon lig üst sıralarından kopmayacağını gösterdi. Bu sezon oynadığı Süper Lig maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Göz Göz, emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Esame listesine aldığımızda Bulgar Teknik Adam Stoilov'un fazla bir değişiklik yapmadığını sağ kanatta Ogün'e şans tanıdığını gördüm. Taraftar desteği ile oyuna hırslı ve istekli başlayan Göztepe'de sanat oyuncuları Djalma ve Ogün bindirmeleri ile etkili olurken Tjinaic de ara pasları ile Kayserispor savunmasını zorluk yaşattılar.

Konuk ekibin hafta içinde Trabzonspor ile lig maçı oynamasının yorgunluğu hafiften belli oldu. İkinci yarı ile birlikte Kayserispor'daki yorgunluk ortaya çıktı. Maça istekli ve arzulu başlayan Göztepe'de soldan kullanılan uzun taç atışında ön direğe gelen topu Solet kafayla aşırdı. Pozisyonu takip eden Taha yakın mesafeden golü attı. Bu golün ardından iyice baskısını arttıran Göztepe, iki dakika sonra bu defa Romulo ile golü buldu. Tüm stat sevinç yaşarken uzun VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Cılız gelişen Kayserispor atağında Nazon'un sert vuruşunu kaleci Lis çıkardı ve Kayserispor'un maça ortak olmasını engelledi. Tekrar baskıyı artıran Göztepe'de Romulo'nun sert vuruşunda Kayserispor kalecisi topu son anda çıkardı. Yine bu pozisyondan birkaç dakika sonra Ogün'ün sert şutu sol direğin dibinden auta gitti. İlk yarının sonlarına doğru gol içi bastıran Göztepe'de Tijanic'in sert şutunu kaleci çeldi. Pozisyonu takip eden Juan, Göztepe'yi rahatlatan golü attı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise gerek çok fazla sakatlık ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle oyun çok durdu. Mücadele genel anlamıyla orta saha şeklinde geçti. Göztepeli oyuncular istediklerini aldıkları için de gelecek hafta oynayacakları maçı da düşünerek güçlerini ekonomik kullandılar ve bu maçtan istediği sonucu almasını bildi.

GÖZTEPELİ TARAFTARLARA UYARI

İkinci yarının hemen başlarında bir pozisyonda Kayserisporlu oyuncu aldığı darbe sonucunda bence abartılı bir şekilde yere yattı. Bu pozisyonda maalesef kale arkasında bulunan taraftarların sahaya pet su bardakları Göztepe taraftarları adına olumlu bir görüntü olmadı. Saha içinde futbolcular bazen tahrik de etse Göztepeli taraftarların bu provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Çünkü Göztepe, seyircisi ile bir başka oynuyor.