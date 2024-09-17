Altınordu doludizgin! Gol yemedi

Bu sezon oldukça farklı bir yapılanma ile yola çıkan Altınordu, dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bu sezon kadrosuna 13 gurbetçi futbolcu dahil eden İzmir ekibi, kendi Öz Kaynak Sistemi'nden çıkan oyuncuları ile karma bir kadro oluşturdu. Futbol kariyerine yeni nokta koyan Olcay Şahan yönetiminde lige başlayan Altınordu, İzmir'de oynadığı İnegölspor ve Isparta 32 Spor maçlarını 2-0 kazanırken deplasmanda Kepezspor ile golsüz berabere kaldı.

3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Geçtiğimiz yıllarda kalesinde çok gol gören İzmir ekibi oynadığı 3 maçta kalesini gole kapattı. Toplam 4 gol atan ve 7 puan toplayan Altınordu, ligin ikinci sırasında yer alıyor. Kalesini Öz Kaynak Sisteminden yetişen Serhat Öztaşdelen'in koruduğu Altınordu, savunma bloğunu bu sezon tamamen yeniledi. Yusuf Şahin Örnek, Eren Tokat, Ali Çırak ve Alper Tursun'dan oluşan savunma bloğu, şu ana kadar oynadığı maçlarda göz doldurdu ve ilerisi için umut verdi.

HEDEF ÜST LİG

Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçen yaz döneminde 'TFF 2. Lig'de ne yaparsanız yapın, izlenmiyorsunuz. Sizleri görmüyorlar" açıklamasının ardından hedef yeni sezonda TFF 1. Lig olarak belirlendi. 3 haftalık süreçte takım bu hedefe emin adımlarla ilerliyor.

TORBALI İSTENMİYOR AMA ÇÖZÜM YOLU BULUNDU

Öte yandan Altınordu'nun maçlarını Torbalı'da oynayacağını açıklamasının ardından taraftarlar "Torbalı'ya hayır" kampanyası başlatsa da Altınordu Spor Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda taraftarlar otobüslerle İzmir'den Torbalı'ya rahat bir şekilde ulaştı. Altınordu iki maçta taraftarının da desteğiyle şu anda bu sorunu çözdü.

MAÇLAR CANLI YAYINLANDI

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, geçen hafta maçlarını resmi Youtube hesabından yayınlayacağını duyurması ve Isparta 32 Spor maçını canlı yayınlaması ise birçok taraftardan olumlu dönüş aldı. Pazar günü ben de maçı izlemeye gidemediğim için kulübün paylaşmış olduğu Youtube üzerinden Altınordu-Isparta 32 Spor maçını takip ettim. Yayıncı kuruluş bulunana kadar en azından kulüpler maçlarını kendi hesapları üzerinden yayınlamalı ki maça gidemeyen taraftarlar takımlarını izleyebilsinler. Hele Altınordu gibi genç futbolcuları pazarlamak isteyen bir kulübün maçlarını yayınlama kararı alması önemli ve isabetli bir karar olarak görüyorum.