Bodrum FK hayata tutundu

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında son dakika golüyle mağlup olan Bodrumspor, bu hafta deplasmanda Hatayspor karşısına bambaşka bir oyun anlayışıyla çıktı. Maça oldukça hızlı başlayan Bodrumspor, sağlı sollu ataklarla rakip defansı zorlamayı başardı. Özellikle Boşnak futbolcu Sefer Seferi'nin sahneye çıktığı dakikalarda, attığı şık golle takımını öne geçirdi ve dikkatleri üzerine topladı.

Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise, Bodrumspor'un deplasman maçlarında sergilediği farklı performanstı. Kendi sahasındaki tutuk futbolunun aksine, deplasmanda daha cesur, agresif ve oyunu kontrol eden bir kimlikteydi. Bu, belki de teknik ekibin takımı motive etme konusundaki başarısını gösteriyor.

Bugünkü mücadelede, geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olan oyuncunun yerine ilk 11'de şans bulan Ahmet Aslan, Gökdeniz ve benim de çok beğendiğim Musa Muhammed sahada oldukça etkiliydi. Kanatlarda, sağda Dimtrov ve solda Şen, orta sahayı kalabalık tutarak Hatayspor'un oyun kurmasına fırsat vermediler. Bu baskılı oyun, Hatayspor'un top yapmasını zorlaştırdı ve özellikle kanat organizasyonlarında Bodrumspor'a üstünlük sağladı.

Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Puscas'ın yerine forma şansı bulan Seferi, attığı golle hem takımını galibiyete taşıdı hem de "Ben bu takımın golcüsüyüm" mesajını net bir şekilde verdi. Gol sonrası hocasına dönük bakışları ve özgüveni, ilerleyen haftalarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştıracağı sinyallerini verdi.

Bodrumspor'un bu deplasman galibiyeti, takımın toparlanma sürecine girdiğinin bir göstergesi olabilir. Özellikle dış sahada sergilenen bu dirençli ve baskın oyun, gelecek haftalar için umut verici. Taraftarların merak ettiği ise, Bodrumspor'un aynı motivasyonu kendi sahasında da gösterip gösteremeyeceği. Eğer iç sahada da bu deplasman performansına yakın bir futbol ortaya koyabilirlerse, Bodrumspor'un bu sezon üst sıralarda yer alması hiç de sürpriz olmayacaktır.

Sonuç olarak, Seferi'nin golüyle gelen bu galibiyet, takımın moralini yüksek tutarken, teknik direktör ve oyuncuların da doğru yolda olduklarını göstermiş oldu. Şimdi sırada, bu ivmeyi koruyup, iç sahada da aynı başarıyı sergilemek var.