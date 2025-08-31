Manisa FK: Üç Puan Kaçtı

Bazı maçlar vardır; sahadaki oyun üç puanı hak eder ama skor tabelası buna izin vermez. Dün akşam Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK, rakibi Alagöz Holding Iğdır FK karşısında galibiyete çok yaklaşmasına rağmen sahadan yalnızca 1 puanla ayrıldı. İlk yarının son dakikasında Diony'nin golüyle öne geçen Manisa ekibi, ikinci yarıda yediği basit bir golle üstünlüğünü koruyamadı. Tribünlerde "bu maç bizimdi" diyen bir burukluk vardı; çünkü oyun ve mücadele Manisa FK'yı işaret ediyordu ama üç puan kaçıp gitti.

İlk Yarı: Son Dakikada Gelen Umut

Manisa FK, maça baskılı başladı. Topu rakip yarı sahaya yığan siyah-beyazlılar, gol için sabırla bekledi. Aranan an ise ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Ayberk'in ortasına iyi yükselen Diony, topu ağlara gönderdi ve takımı soyunma odasına 1–0 önde taşıdı. Bu gol, hem saha içindeki oyuncuların hem de tribünlerin coşkusunu artırdı.

İkinci Yarı: Basit Bir Hata, Kaçan Üç Puan

Ancak futbol, hataları affetmiyor. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde savunmanın kontrolsüz anı pahalıya mal oldu. Caner'in ortasına Avramovski iyi yükseldi ve topu filelere göndererek skoru 1–1'e getirdi. O andan sonra Manisa FK çok bastırdı, pozisyonlar buldu ama son vuruşlarda şans yanlarında değildi. Bir yandan rakip kaleci başarılı kurtarışlar yaptı, diğer yandan siyah-beyazlılar net fırsatları gole çeviremedi.

Tribünlerdeki Hava: Galibiyet Kaçtı

Maç sonunda taraftarların yüzünde bir hayal kırıklığı hakimdi. Oyun üstünlüğünü sahaya koyan Manisa FK, skoru koruyamamanın üzüntüsünü yaşadı. 90 dakika boyunca takımı destekleyen taraftarlar, "bu maç bizim elimizden kayıp gitti" duygusuyla stattan ayrıldı.

Teknik Açıdan Notlar

Teknik direktör Taner Taşkın'ın da dediği gibi, "baskılı oynayan, arzulu olan taraf Manisa FK'ydı." Ancak yan toplarda yaşanan zaaf ve bitiricilik eksikliği puan kaybına sebep oldu. Bu tablo bize şunu söylüyor: Manisa FK galibiyet için doğru oyunu oynuyor, ama detaylarda eksikleri var. Yan topları savunmak ve son vuruşlarda daha net olmak, bu ligin olmazsa olmazı.

Lig Tablosu ve Gelecek

Alınan beraberlikle Manisa FK puanını 5'e yükseltti. Ancak bu maçta kaybedilen 2 puan, ilerleyen haftalarda zirve yarışını zorlaştırabilir. Ligin dengeli yapısında her puan çok kıymetli. Dün akşamki karşılaşma, "oyunla kazanırsın ama detaylarla kaybedersin" gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Son Söz

Manisa FK sahada istedi, oynadı, bastırdı… Ama üç puan kaçtı. Bu maç, sezonun ilerleyen haftalarında "keşke" dedirtecek karşılaşmalardan biri olabilir. Taraftarların beklentisi açık: Artık güzel oyunu, net galibiyetlerle taçlandırmak