Farkı “Deniz” önledi

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Göztepe, taraftarı önünde Konyaspor ile sıcak bir İzmir akşamı ve İzmir ile özdeşleşen İzmir Fuarı'nın ilk günü olmasına rağmen Göztepeli taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde tribünlerdeki coşku maçın daha da heyecanlı geçeceğinin sinyalini verdi.

KONYASPOR DİRENDİ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Karagümrük'ü yenen kadrodan rotasyon yapmayan Bulgar Teknik Adam, yine sahaya bildiğimiz oyun kurgusu ile çıktı. Orta sahada her topa baskı yapıp, kanatlara aktarılan toplar ve gol bulmaya çalıştı. Buna karşın konuk takım da ligin iyi takımlarından birisi Konyaspor'du onlarda her topa baskı ile karşılık verdi. İlk yarı her iki takımda birbirlerini ölçüp biçip tartı desem yanlış olmaz. Göztepe'de orta sahada oynayan Dennis el Olaitan, fark yaratan oyuncu olarak göze çarptı.

GÖZTEPE'NİN BASKISI SONUÇ VERDİ

İkinci yarının başlaması ile birlikte oyunu isteyen ve arzulayan Göztepe idi. 50. Dakikada golü atan Dennis de bugün orta sahada çok koşmasının faydasını attığı golle buldu. Göztepe, bu ligde en çok koşan ve her rakibine karşı baskı yapacak oyun ortaya koyacaktır. Göztepe, artık oyunu koparmak için baskılarını attırdığı dakikalarda Arda Okan'ın ceza alanı içine gönderdiği topa Olaitan çevirdi. Yakın masefeden Janderson'un vuruşunda kaleci Deniz gole izin vermedi. Yine baskıları arttıran Göztepe, 66'da farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı. Tribünden herkesin gol diye ayağa kalktığı bu dakikada sağdan yapılan ortada Janderson vurdu kaleciden döndü. Yakın mesafeden Juan'ın vuruşu Deniz'in yüzüne çarparak oyun alanına geri döndü. Göztepe'nin ikinci golü aradığı dakikalarda konuk takım, Tunahan ile farkı beraberliği yakaladı.

BU KADAR GOL KAÇMAMALI

Bu maç özelinde son cümle şunu söylemek lazım. Göztepeli oyuncular çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen son vuruşlarda başarısız olmasının yanı sıra Konyaspor kalecisi Deniz, galibiyeti engelleyen isim oldu. İleri uçta oynayan Juan ve Janderson'un girdiği pozisyonları atması gerekiyor. İçimden bir ses diyor ki "Göztepe bu yıl Romulo'yu arayacak".

Yine Göztepe yönetiminin Lis'i zorlayacak bir kaleci de alması gerekiyor. Lis tamam iyi kaleci ama onun performansını da zorlayacak bir isim şart.