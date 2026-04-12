Zor da olsa Avrupa’ya tutundu

Süper Lig'in ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Göztepe, Kasımpaşa önünde bir ara 3-1 mağlup duruma düştüğü maçta rakibi ile 3-3 berabere kalarak zorda olsa Avrupa'ya tutundu.

Hafta içinde erteleme maçında Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin izlerini silerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaparak başlayan Göz-Göz, Avrupa hedefinden kopmamak adına büyük önem taşıyan karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile başladı.

Galatasaray yenilgisini geride bırakıp bu maça odaklanmaya çalışan teknik direktör Stanimir Stoilov'un futbolcularına devamlı "Avrupa hedefinden vazgeçmek yok, bu maçı mutlaka kazanmamız lazım" diyerek motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

Son haftalarda karşılaşmalara iyi başlayamayan Göztepe'de, oyuncuların ilk bölümlerde rakibe fazla alan tanımadığı görülse de, ikili mücadelelerde yaşanan top kayıpları ve savunmada adam kaçırmalar dikkat çekiyor. Maçın ilk dakikalarında Kasımpaşa adına Andiran David'in ceza sahası içinden yakaladığı fırsatta Lis gole izin vermezken, Göztepe'nin en net atağında Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

Karşılaşmanın 26. dakikasında gelişen kontra atakta ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Juhan, Göztepe'yi öne geçiren isim oldu. Ancak bu golün ardından dağınık görüntü sergileyen sarı-kırmızılı ekipte, yapılan basit bir hata pahalıya mal oldu. İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken konuk takımda İrfan Can Kahveci'nin ortasında Ben Ounaes kafayla beraberlik golünü attı.

BASİT TOP KAYIPLARI GOLLE SONUÇLANDI!

Tüm bu tablo, Göztepe'de oyuncuların üzerindeki stresin oyunlarına doğrudan yansıdığını gösterirken, özellikle basit hataların sonuçlara etki ettiği net şekilde ortaya çıktı. 52'de Dennis'in hatalı pasında Benedyczak deplasmanda takımını öne gecirdi. Bulgara teknik adam, bu golden sonra oyuna müdahale etti ve üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Bu dakikalarda Göztepe bir kaç pozisyona girse de beraberlik golünü atamadı. 70'de kullanılan köşe atışında Benedzycak kafayla topu filelere gönderdi ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golu iptal etti.

76'da Krastev'in geri pasında Benedzycak kaleciye baskı yapınca Lis'in büyük hatası sonrası top filelere gitti. Sezon başından beri her maçta takımını destekleyen Göztepe tribünlerinden futbolculara tepkiler yükselmeye başladı. 3-1'den sonra tekrar oyuna ortak olmaya çalışan Göztepe, 82'de VAR uyarısı sonucunda verilen penaltıda Jeh'in golüyle farkı bire indirdi. Puan inadından vazgeçmeyen Göztepe'de 89'da Juan soldan ortasında savunmadan gelen Bokele yakın mesafeden beraberlik golünü atan isim oldu.

Bu sonuçla Göztepe, Avrupa'ya zorda olsa tutunmuş oldu.