Bu hafta sizlerle Ebu Hureyre'den (Radiyallahu Anh) rivayet edilen bir hadis-i şerif paylaşacağım.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir mezarlığa gitti ve 'Selam sizlere ey mü'min topluluklar yurdunun sakinleri! Şüphesiz bizler de inşallah size kavuşacağız' dedikten sonra ashabına dönerek 'Keşke biz kardeşlerimizi görseydik diye arzu ettim' ifadelerini kullandı.

Sahabeler: Ey Allah'ın Rasulü! Biz senin kardeşlerin değil miyiz? diye sordular!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 'Hayır, siz benim ashabımsınız.

Kardeşlerimiz ise, daha sonra gelecek olanlardır. Ben, onlardan önce havuzun başına varmış olacağım' dedi.



NASIL TANIYACAKSIN?



Sahabeler: Ey Allah'ın Rasulü! Henüz senin ümmetinden gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın? diye sordular!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'Sizden herhangi bir adamın, alnında ve ayaklarında beyazlıkları bulunan atları olsa ve bu adamın atları siyah atlar arasında bulunsa, adam kendi atlarını tanımaz mı?' dedi.

Sahabeler: Elbette tanır, ey Allah'ın Rasulü! dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 'Onlar kıyamet gününde abdest almalarından dolayı alınları, kolları ve ayakları parlak geleceklerdir.' Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sözlerini üç defa tekrarladı ve şöyle devam etti: 'Ben onlardan önce havuzun başına varmış olacağım. Dikkat edin aranızdan birtakım kimseler havuzumdan, kaçkın devenin uzaklaştırıldığı gibi uzaklaştırılacaklar. Ben onlara buraya geliniz, buraya geliniz diye sesleneceğim ve bana şöyle denilecek:

Onlar senden sonra bid'atlar yaptılar ve hep ökçeleri üzerine gerisin geri dönüp durdular. Bunun üzerine ben de: O halde benden uzak dursunlar, benden uzak dursunlar diyeceğim' buyurdu." (Müslim 1/150, 151, Malik 1/49, 50, Nesei 1/35, İbni Mace 2/580, Beyhaki 4/78, Ahmed 2/300, 408)



MÜKAFATI MÜJDELİYOR



Okumuş olduğunuz bu hadis-i şerif, bizlere öyle büyük bir müjde veriyor ki, kıymetini bilene ne mutlu... Her namazdan sonra duamız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şefaatine nail olmak ve ona cennette komşu olmak değil midir? İşte bu hadis-i şerif bizlere bundan daha güzel bir mükafatı müjdeliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.v.) bize "kardeşlerim" diyor. Allahü Teala'nın sadece Peygamber Efendimize ihsan buyurduğu kevser havuzunda buluşmak için O'na (s.a.v.) kardeş olmak lazım.

Kıyamet gününde bizleri abdest uzuvlarımızdan tanıyacak. Tabii ki onun kardeşi olmak için bizim de gayret içinde olmamız lazım.