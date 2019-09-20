Cennet vatanımız bugün ayaktaysa şehit ve gazilerimizin sayesinde ayaktadır. Bu nedenle onlara sonsuz minnet ve şükran borçluyuz. Dün yurt genelinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle birçok etkinlik ve tören düzenlendi.

Elbette gazilerimizi bir gün anmak yetmez.

Onları her gün, her an aklımızdan çıkarmamalı ve dualarımızı esirgememeliyiz.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı" mısralarında belirttiği gibi şehit ve gazilerimizin kadir ve kıymetini bilmeliyiz.



GAZİLİK MERTEBESİ ÇOK BÜYÜK



Yüce dinimiz İslam, şehitlik ve gazilik mertebesini peygamberlikten sonra en büyük mertebe olarak tanımlıyor.

İşte bu yüzden bu vatanın evlatları vatan, bayrak ve ezan uğruna seve seve ölüme koşarak şehadet şerbeti içmişler, gazilerimiz ise bugün bizlerin onur kaynağı olarak halen hayatlarını sürdürmektedirler.

Bizler nasıl ki şehitlerimizi rahmetle anıyorsak gazilerimize de gereken değeri ve hürmeti göstermeli ve onları el üstünde tutmalıyız. Allah yolunda cihad edenlere verilen Gazilik mertebesi hakkında Kuran-ı Kerim'de bir çok ayet vardır.

(Onlar, hiç kimsenin kınamasından çekinmeden Allah yolunda cihad ederler.) [Maide 54], (İman edip de Allah yolunda hicret edenler, cihad edenler ve bunları barındırıp yardım edenler, işte gerçek mümin bunlardır.)



HADIS-I ŞERİFLER ANLATIYOR



[Enfal 74] gibi daha birçok ayet-i kerime Gazilik mertebesini açık bir beyanla bizlere bildiriyor. Gazilik mertebesi hakkında Peygamber Efendimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.), "Bir gün nöbet tutmak, bir ay oruç tutmaktan ve gecelerini ibadetle geçirmekten hayırlıdır.) [Müslim], "Allah için savaşmayan veya bir mücahidi silahla donatmayan veya bir mücahidin çoluk çocuğuna yardım etmeyen bir belaya maruz kalır." [E.Davud], "Kim Allah yolunda cihada çıkan bir gaziyi donatırsa aynen cihada çıkmış gibi olur" (Buhârî, cihad, 38; Müslim, Cihad 135;

Ebû Dâvûd, Cihad 20). hadis-i şerifleriyle gazilere verilmesi gereken değer ve önemi bizlere anlatmıştır.



ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ



Atalarımızın düşmanla savaşa giderken Kur'an-ı Kerîm'de buyurulan "De ki: Bize iki iyilikten, gazilik ve şehitlikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz?" (et-Tevbe, 9/52) ayetindeki ilahi emrine uyarak "Ölürsem şehid, kalırsam gazi" anlayışıyla hareket etmesi, bu necip milletin en önemli özelliğidir.

Allah'tan başka kimsenin önünde diz çökmeyen bu asil ve necip millet dün olduğu gibi bugün de ve yarınlarda da vatanı, bayrağı, ve mukaddesatı için gözünü kırpmadan canını seve seve vermeye hazırdır.

Bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü ve huzuru için canlarını seve seve feda ederek ahirete intikal eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, bu kutlu yolun yolcuları olan ve hayatta bulunan gazilerimize ise sağlıklı, mutlu, huzurlu uzun ömürler diliyorum.