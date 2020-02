Hayatın olağan akışı içinde yaptığımız her işte istişare önemlidir.

"Ben yaptım oldu" mantığıyla yapılan her iş, ya eksiktir ya da başarısızlıkla sonuçlanır. Onun için gerek özel ve aile hayatımızla ilgili gerekse toplumsal konularda istişarede bulunmak faydalı olacak ve çok doğru sonuçlar verecektir. Kent yönetiminden aile yönetimine kadar her konuda istişare, insanı doğruya götürür.

Kentin gelişmesi için bir hizmete karar verilmeden önce o toplumun dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarından kanaat önderlerine kadar mutlaka görüşü alınmalıdır.

Çünkü alınan karar, sadece alan kişiyi değil tüm toplumu etkileyecektir.



ALLAH'IN EMRİ

İşin ehli olan bir kişi ya da heyetin fikrine danışmak ve görüşünü almak anlamına gelen istişare aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bize bıraktığı çok önemli bir sünnetidir. Allahü Teala, her bir mümine ve idareciye yapılacak işler hakkında istişare emrini vermiştir. (Ali İmran/159).

Hz. Peygamberimiz, bu istişare emrini, her şey kendisine bildirilmesine rağmen ashabına ve ümmetine örnek olması için yerine getirirdi. Bundan dolayı Ebû Hureyre (r.a.): "Ben, Hz. Peygamberden (s.a.v.) ashabı ile daha çok istişare eden kimseyi görmedim" demiştir. (Tirmizî, Cihad, 34). Bu istişare sünnetini biz de işin ehli olanlara danışarak yerine getirmeliyiz.



DOĞRU BİLGİ DOĞRU YOL

Birçok İslami kaynaklarda da istişare edenin her işini hayırla ve bereketle tamamlayacağı, yanılmayacağı ve mutlaka meyvesini alacağı belirtilmiştir.

Müslüman'a yakışan, helalinden kazandığı gibi işlerinde de her zaman doğru bilgiyle doğru yolda gitmektir. Bunun da yolu istişareden geçer.

Bir ayet-i kerîmede Müslümanların özelliklerinden bahisle Rabbimiz, 'müminleri işlerini istişare ile yapanlar' diye vasıflandırarak "Onlar Rableri'nin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Onlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar" buyurmuştur. (Şura Süresi / 38).



BİLGİLİ VE TAKVA SAHİBİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) istişarenin önemi ve neticesi hakkında: "İstihare eden aldanmaz, istişare eden pişman olmaz, tutumlu olan yoksul olmaz." (Taberani) buyurmuştur. Efendimiz ayrıca istişarenin kiminle yapılmasının uygun olacağı konusunda da uyarılarda bulunmuş ve bir hadîs-i şerifinde "Kendisiyle danışılan güvenilir bir kimse olmalıdır" şeklinde buyurmuştur.

(Tirmizi, Sünen, Cihad 34).

Dolayısıyla istişare edilecek kişiler, ilmi ve dini konularda bilgili, sözüne sadık ve takva sahibi kimseler olmalıdır.



BİR BİLENE DANIŞ

Kur'an ve sünnet uygulamasında ilettiğimiz bilgiler ışığında istişare etmenin güzel bir ahlak ve her Müslüman'da olması gereken bir haslet olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla akıllı insan istişare eden, başkalarının düşüncesine saygılı olan ve onlardan yararlanabilen insandır.

O halde kim olursak olalım mutlaka bir işe başlamadan önce bilgi ve tecrübe sahibi olan bir bilene danışalım.