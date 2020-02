Allah'a hamd olsun ki bu yıl da üç aylara ulaşmak nasip oldu. Salı günü Recep ayı ile başlayan Şaban ile devam edip Ramazan Ayı ile sona erecek olan üç ayların Müslümanlar için önemi büyüktür. Bizlere rahmet kapılarının açıldığının müjdelendiği bu gün ve gecelerin kıymetini iyi bilip bol bol dua etmek günahlara tövbe etmek ve hayırlara vesile olmak gerekir. Dün idrak ettiğimiz Regaib Kandilinden sonra 21 Mart Cumartesi günü Miraç Kandili idrak edilecek. Mübarek ayların ikincisi Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak. 7 Nisan günü Berat Kandili kutlanacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisanda başlayacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin idrak edileceği Ramazan ayının ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı kutlanmaya başlanacak.

Hadislerde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ibadetle, hayırla, dua ve günahlara tövbe etmekle geçirmenin önemi vurgulanıyor.

Yılda bir kez gelen bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidinin daha fazla hissedildiği aylardır, Diğer zamanlarda ibadet ve hayırlara 10 sevap veriliyorsa, bu aylarda ihlas ve samimiyete göre kat kat fazla sevap verilir. Bu zamanlarda daha fazla gayretli olmalı, kazaya kalan namaz ve oruçlar tutulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, küskünlüklere son verilmelidir. Yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları sevgi, saygı, şefkat ve sadakalarla sevindirmeliyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) salât ve selâmlar getirilmeli ve O'nun şefaatini ümit edip, ümmet bilincimizi tazelemeliyiz.



İBADET VE DUALAR

Üç Aylar girince Peygamberimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.) "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur." diye dua ederdi. Bu duanın okunuşu "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân." şeklindedir.

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (s.a.v.), Selman-ı Farisi'ye üç aylarda nasıl ibaret yapılacağını şöyle anlatmıştır: "Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. Allah rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur: "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir, Allahümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced" Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun; "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda' Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim". Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.



ÜÇ AYLAR TESBİHİ

Üç aylar tesbihi ve okunacak tespih duaları ise şu şekildedir. Recep ayında "10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi'ssamed.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'lgafuri'r- rahim" şeklinde tesbih çekilir.

Şaban ayında "10 gün 100 defa Ya latifu celle şanühü, 10 gün 100 defa Ya rezzaku celle şanühü, 10 gün 100 defa Ya azizü celle şanühü" şeklinde tesbih çekilir. Ramazan ayında ise 10 gün 100 defa Ya erhame'r- rahimin, 10 gün 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb, 10 gün ise 100 defa Ya 'atika'r- rikab" tesbihi çekilir,