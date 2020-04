Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Allah katında en çok makbul olan ve kuluna mükafatını bizatihi vereceği oruç ibadeti ile ilgili tartışmalara Diyanet İşleri Başkanlığı son noktayı koydu. Korona virüsü salgını nedeniyle tutulmasının riskli olduğu ve bağışıklık sistemini düşüreceği yönündeki algılar ise böylece açıklığa kavuştu. Çünkü normal bir süreçten geçmiyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi dini vecibeler yönünde de bazı düzenlemelere gidiliyor.

Kolaylık dini olan İslam'ın 5 temel şartından biri olan ve maddi durumu el veren her Müslümana farz olan hac ibadeti bile artık bu salgın nedeniyle yapılamazken, üç hafta üst üste kılınmadığı zaman kalbinin mühürlendiği yönündeki hadislerle önemi anlatılan Cuma namazı da kılınmıyor. Böyle bir süreçte Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte elbette herkesin aklına 'acaba oruç tutmasak olur mu?' ya da 'Ramazan ayı ertelenebilir mi?' gibilerinden bazı sorular gelebiliyor. İşte kafalarda oluşan bu soru işaretleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklamayla yanıt buldu.



KİMLER TUTAMAZ?

Açıklamada öncelikle Ramazan ayının ertelenmesinin mümkün olmadığı ve sağlığı yerinde olan her Müslümana oruç tutmanın farz olduğu vurgulandı. Ayrıca oruç tutmanın hastalık için bir risk olmadığı belirtilirken, sadece hamileler, çocuk emzirenler, yaşlılar, ve oruç tutmaları halinde sağlıklarının bozulmasından endişe eden sağlık çalışanlarının oruçlarını kazaya bırakabilecekleri ifade edildi. Yani Ramazan ayındaki oruç ibadetlerinde sağlığı yerinde olanlar için hiçbir değişiklik yok. Ramazan ayı için korona virüsü salgınından dolayı yapılan tek değişiklik sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması gerektiği için teravih namazları ve iftar sofraları oldu. Yani teravih namazlarını da isteyen herkes evinde tek başına kılabilecek.

Zaten farz değil sünnet olan teravih namazını illa cemaatle birlikte kılmak gerekmiyor. İftar sofralarında da artık eskisi gibi karşılıklı davetlerle maalesef eşimizle dostumuzla komşumuzla birlikte olamayacağız.

Kur'an'da oruç tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir. Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.



ORUÇ FİDYESİ

Oruç fidyesi meselesine de açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerektiğini belirterek "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir. Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır. Halkımızın, toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uymaları, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaları medeni bir sorumluluk olduğu gibi dini bir vecibedir" ifadelerini kullanıyor.

Gönül isterdi ki yine her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da birlik beraberlik içinde oruçlarımızı tutalım, iftarlarımızı açalım, teravihlerimizi kılalım. Ama yaşanılan bu zor süreçte yeni sıkıntıların ortaya çıkmaması için bu birlikteliğin kalplerde ve gönüllerde olmasını sağlamakla yetineceğiz. Mübarek Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını ve insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederiz.