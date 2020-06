Dünya aylar geçmesine rağmen hale korona virüs vakalarıyla çalkalanırken, bir yandan da yeni normalleşme sürecine girdik. Bu dönemde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gözler önüne serildi. Birçok konuda olduğu gibi temizlik konusunun da hayatımız için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Özellikle yaz aylarının da gelmesiyle birlikte temizliğe biraz daha dikkat etmemiz lazım.

Çünkü artık parklarda sokaklarda sahillerde daha çok duruyoruz. Evlere kapanmıyoruz.

Yoğun kalabalıklar giderek artıyor.

Bu yüzden temizlik konusu pandeminin dalga dalga yayılmaması için çok önemli.

Dinimiz İslam'ın da en önemli emirlerinden biri olan ve ibadetlerin bile kabul olması için ön şart olarak arandığı temizlik konusunda bizlere emredilen hususlara değinmek istiyorum. Temizlik, dinimize göre elbette sadece bedenen değil, manevi anlamda da kirlerden arınarak pak ve nezih hale gelmektir. Rabbimizin bizlere emanet ettiği bedeni, iman ile huzura kavuşmuş kalbi duru tutmaktır. Temizlik hem sağlıklı bir hayatın kaynağıdır hem de mümini kötülükten alıkoyan namaz gibi kıymetli bir ibadetin şartıdır.



İNSANLIK GÖREVİ

Birçok hastalıktan insanı koruyan temizlik insan ve çevre sağlığı için çok önemlidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, mümini madden ve manen temizleyen abdest, gusül ve teyemmümü emrettikten sonra şöyle buyurmuştur: "Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz." (Maide, 5/6) Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) şöyle buyuruyor:

"Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir, davranışlarında, sözlerinde nezih olan kullarını sever; temizdir, temiz kullarını sever." (Tirmizî, Edeb, 41.) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), Hira mağarasında geçirdiği inziva döneminden sonra vahiy alarak risâletle görevlendirildiği zaman "Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur" [Müddessir, 74/4-5.] emrini alması ne kadar manidardır. Demek ki bir Müslüman her şeyden önce temiz olmalıdır. Beden ve elbise temizliğinin yanı sıra çevre temizliğine dikkat etmek, yeryüzünün tamamını temiz tutmak dini ve insani bir görevdir.



EN BÜYÜK ÖRNEK

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), her konuda olduğu gibi temizlik konusunda hayatında örnekler vardır.

Gelin bu örneklere uyalım. Peki Efendimiz (s.a.v.) temizlik konusunda nasıl bir yol izlerdi. Gelin bunlara biraz değinelim.

Saçını tarardı. Güzel koku sürünürdü.

Her ibadet öncesi veya her uykudan kalktıktan sonra dişini temizlerdi. Temiz elbise giyerdi. Secde ettiği yerin temiz olmasına dikkat ederdi. Sürekli Cebrail'le (a.s.) görüştüğünden veya insanlarla muhatap olduğundan dolayı çiğ soğan yemezdi.

Cuma günü yıkanmayı yani gusül abdesti almayı emrederdi. Koltuk altını ve diğer bölgelerdeki kılları gidermeyi emrederdi.

Tırnaklarını uzatmaz, kısa kestirirdi.

Yerdeki kalıntıları, çöpleri kaldırmayı emreder, hatta ibadet olduğunu söylerdi.

İnsanların geçişini engelleyecek şekilde yol üzerinde oturmayı yasaklardı. Akarsuya abdest dökmeyi yasaklardı. Yolculuk esnasında gölgeliklerde, ağaç altlarında abdest dökmeyi yasaklardı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bize düşen içimizle dışımızla hem ruhen hem bedenen hem de çevre olarak temizliğe dikkat etmek.