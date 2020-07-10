Malum yaz geldi. Bazı günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin de üzerine çıkması hepimizi zaman zaman bunaltabiliyor.

Nefis ve şeytan ile mücadele eden insan, doğa koşulları nedeniyle bazen bu iki düşmanına da yenik düşebiliyor. Günahlardan uzak durmak için helal dairesinde yaşamak ve vücudun ihtiyaçlarını yine bu dairede gidermek, hepimizin başlıca kulluk görevidir. Serinlemek için alkol tüketiminin arttığı bu günlerde günahlar aldı başını gidiyor. İslam'ın emirlerinden biri olan tesettür konusuna da maalesef yaz aylarında çok dikkat edilmiyor. Halbuki serinlemenin binbir türlü yolu vardır.

Günde 5 vakit namaz kılmadan önce el, ayak, yüz ve boyun gibi birçok organın yıkandığı abdest bile insanı serinletmeye yeter. Eğer amaç beyni uyuşturmaksa bunun verdiği zarar insan için telafi edilemeyecek boyuttadır. Ama haram olan şeyin vücuda verdiği zarar bir yana, Müslüman o kötü şeyden Allah tarafından yasaklandığı için uzak durmaladır.



BİLİMSEL KANIT ORTADA

Allah'ın (c.c.) yasakladığı her şeyin insana zararlı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığı bir gerçek. İnsan vücuduna verdiği zarar, bilimsel olarak kanıtlanan alkol tüketiminin özellikle yaz aylarında artması endişe verici. Hani 'şişede durduğu gibi durmuyor' derler ya, alkol deyip geçmemek lazım. Çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır. Bu sözü en güzel şekilde anlatan ve İbn-i Hibban'dan rivayet edilen bir hikaye vardır: "Eski zamanlarda bir abid, insanlardan ayrı bir yerde ibadet ederken, bunu gören bir kadın, ona gönlünü kaptırır, hizmetçisini gönderir. Hizmetçi, abide gelip 'bir şahitlik için sizi çağırıyorlar' der. Abid de gider. Birkaç kapı geçerek güzel kadının yanına varır. Kadın, 'Ya bu çocuğu öldür, ya benimle zina et veya şu şaraptan iç. Birini yapmazsan bütün gücümle bağırır, seni rezil ederim' der. Abid, bunlardan birini yapmak zorunda kalınca, şaraba razı olur. Şarabı içince sarhoş olur, daha sonra kadınla zina eder, çocuğu da öldürür.

Vallahi iman ile şarap bir arada olamaz. Biri diğerini uzaklaştırır."



BİR DAMLASI BİLE HARAM

İçkinin, çeşitli hastalıklara yol açtığı, aklı azalttığı, karaciğeri bozduğu, beyni ve sinirleri harap ettiği, ilmi olarak defalarca tespit edilmiştir. Bir kimse, müslüman olmasa bile, sağlığa olan zararından dolayı içkiden uzak durmalıdır! Müslüman ise, sağlığa hiç zararı olmasa da, tek damla içmemelidir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruldu ki: (Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal okları şeytanın necis işleridir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.

Artık hepiniz vazgeçin!) (Maide 90, 91).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ise hadisi şeriflerinde "İçkinin haram olduğuna dair kesin hüküm indi." (Müslim) buyurmuştur.