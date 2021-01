İnsanın hayata geliş amacı Allah'a layık kul olmak ve O'nun rızasını kazanma yolunda kamil bir insan olmaktır. İnsan kendisine verilen sürede yol alamıyorsa bu onun için büyük kayıptır. Onun için ömür sermayemizi yani zamanı iyi kullanmak gerekir.

Zaman bir anı bile boşa geçirilmeyecek kadar çok önemli bir nimettir.



KENDİMIZİ HESABA ÇEKELİM

Zamandan söz ederken bir yılı daha geride bıraktık acısıyla tatlısıyla bir yıl daha bitti. Miladi takvime göre yeni yılın son günü. Bugün ise yeni yılın ilk gününe "merhaba" dedik.

Burada amacımız sadece bir yeni zaman dilimine girmek değil, yine Allah rızası olmalı. Yani kendimizi ahirette hesaba çekilmeden önce hesaba çekme zamanıdır. Hz Ömer (r.a.) her gece uyumadan önce kendini hesaba çekermiş.

Biz de her gece yapamasak bile en azından böyle zamanlarda dünya ve ahiret saadeti için kendimizi hesaba çekmeliyiz.

Yaptıklarımızı düşünmeliyiz.



TEMİZ BİR SAYFA

Her yeni gün de kendimize tertemiz bir sayfa açalım. Maddi ve manevi yönüyle kayıp ve kazançlarımızı ele alalım. Zaman su gibi akıp giderken bizler bir daha geri getiremeyeceğimiz olan bu kıymetli nimeti nasıl değerlendiriyoruz? Geriye dönüp baktığımızda bize armağan edilen bu hayatı nasıl yaşadık? Geride ne bıraktık?

Bu yıl yaşadıklarımızdan ibret alarak yeni yıla girmeden önce kayıp ve kazançlarımız adına şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Kamil insan olmak adına Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "iki günü eşit olan zarardadır" hadis-i şerifi bizim için önemli bir düstur olmalıdır.



KIYMETİNİ BİLELİM

Bu hesabı yaparken sadece geçici dünya menfaatleri için değil, bizleri bekleyen sonsuz hayatı da göz önünde bulundurmalıyız.

Onun için meseleyi daha geniş manada hem dünya, hem ahiret açısından ele alıp faydalı işler ve iyilikler konusunda daha çok çalışmalıyız. Ayrıca niyetimiz ve amacımız "Allah rızası" olursa hem dünya, hem ahiret yönünden kazançlı çıkarız. Aslında hayatın kıymetini bizlere en güzel şekilde şu hadis-i şerif anlatıyor ve hayati açıdan çok önemli hususlara dikkat çekiyor. "İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin, ölmeden önce hayatın kıymetini bil!. (Ebu Nuaym) O zaman yeni yılda elimizdeki değerlerin kıymetini daha çok bilelim.

Sağlığımıza daha çok dikkat edelim.

Kendimize daha iyi bakalım. Hayatı daha çok sevelim. Daha çok iyilik yapıp daha çok gönül kazanalım.