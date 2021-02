Bizleri yaratan Allah'a (C.C) hamdolsun ki bu yıl da üç aylara ulaşmak nasip oldu. Yarın (Cumartesi) Recep ayı ile başlayan ve Şaban ile devam edip Ramazan Ayı ile sona erecek olan üç ayların İslam alemi için önemi büyüktür.

Bizlere rahmet kapılarının açıldığının müjdelendiği böyle mübarek gün ve gecelerin kıymetini iyi bilip bol bol dua etmek, günahlara tövbe etmek ve hayırlara vesile olmak gerekir. 3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır.

Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde eder.

Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir ânını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir. Yarından itibaren Recep ayı ile başlayacak olan mübarek günler, 18 Şubat'ta Allah'ın (C.C.) izniyle idrak edeceğimiz Regaip Kandili ile devam edecek. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), Allah'ın (C.C.) daveti üzerine Cebrail (A.S.) rehberliğinde ilahi huzura yükseldiği günün yıldönümü olan Miraç Kandili, 10 Mart'ta idrak edilecek. Mübarek ayların ikincisi Şaban ayı 14 Mart'ta başlayacak.

27 Mart'ta Berat Kandili kutlanacak.

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin idrak edileceği Ramazan ayının ardından 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı kutlanmaya başlanacak.



KAT KAT SEVAP

Hadislerde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ibadetle, hayırla, dua ve günahlara tövbe etmekle geçirmenin önemi vurgulanıyor.

Yılda bir kez gelen bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidinin daha fazla hissedildiği aylardır, Diğer zamanlarda ibadet ve hayırlara 10 sevap veriliyorsa, bu aylarda ihlas ve samimiyete göre kat kat fazla sevap verilir. Bu zamanlarda daha fazla gayretli olunmalı, kazaya kalan namaz ve oruçlar tutulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, küskünlüklere son verilmelidir. Yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları sevgi, saygı, şefkat ve sadakalarla sevindirmeliyiz. Peygamberimiz Hz.

Muhammed'e (s.a.v.) salat ve selamlar getirilmeli ve O'nun şefaatini ümit edip, ümmet bilincimizi de tazelemeliyiz. Üç aylar girince Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur." diye dua ederdi. Başka bir hadis-i şeriflnde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.





BU NAMAZI MUTLAKA KILIN

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Selman-ı Farisi'ye (r.a.), üç aylarda nasıl ibadet yapılacağını anlatmıştır.

Yapılan tarife göre Receb'in; 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ile 30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak ikişer rekatta bir selam verilmek üzere 10'ar rekat Hâcet namazı kılınır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Bu namaz, mü'min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek'at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Sıralama yazıldığı gibi her rekatte 1 Fâtiha, 3 İhlas, 3 Kafirun süresi okuyup, 2 rekatte bir selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır. Kafirun Suresini bilmeyenler yerine 3 İhlas okuyabilir yani 6 İhlas okunur.

İlk 10 gün içinde kılınan namazdan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

"La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir, Allahümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced" Sonra iki elinizi yüzünüze sürersiniz. Ayın ortasında da on rekat daha kılınır.

Bu kez namazdan sonra şu dua okunur : "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda" Ayın sonunda kılınan namazdan sonra "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" şeklinde dua edildikten sonra özel istek ve dualar edilebilir. Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin.