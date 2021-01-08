Varlığın ve güzelliğin yegane kaynağı Allah Tealâ'dır. Varlıktaki güzellikler mecazi olup O'nun güzelliğindendir. Nefsini terbiye etmiş, Hakk'ı bulmuş kâmil insanlar, bütün varlıkta Allah Tealâ'nın tecelli ve güzelliklerini temaşa eder ve ayna misali hal ve tavırlarıyla da güzellikleri yansıtırlar. Kullardan asıl beklenen de budur. Yüce Allah'tan kaynaklanan bu güzelliğe sahip çıkmak ve onu hayata yansıtmaktır.

Bu yüzden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Muhakkak ki Allah güzeldir; güzelliği sever!" (Hakim, Müstedrek I/26) buyurmuştur. Allah Tealâ'nın sevdiği, hoşlandığı güzellikler ise O'nun emrettiği, razı olduğu şeylerin yapılması, yasakladığı ve hoşlanmadığı şeylerden de uzak olmaktır. Bunlardan bir tanesi de güzel ahlak ve temizliktir. Bu anlamda Hz. Enes'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Bana, (dünyanızdan) güzel koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı." Kaynak: Nesai, İşretu'n-Nisa 1, (7, 61). Biz bu haftaki yazımızda Rahmet Peygamberi tarafından da sevilen güzel kokuyu ele alacağız.



TEDAVİ EDİCİ ETKİ

Bilimsel olarak bakıldığında güzel kokular içinde en tedavi edici ve frekansı en yüksek olanın gül kokusu olduğu ortaya çıkmıştır. Her kokunun bir frekansı vardır.

Gül kokusunun frekansı 320 MHz'dir. İnsanlık tarihi boyunca sevgi ve güzelliğin sembolü haline gelen gülün kokusunun, fiziksel ve metafiziksel alanlarda birçok fayda sağladığı görülmüştür. Ayrıca fiziksel gücü artıran ve nöronların iletimini güçlendirip hafızayı kuvvetlendiren gül kokusu, Türk tıp tarihinde İbn-i Sina ve Biruni gibi alimler tarafından akıl hastalarının tedavisinde kullanmıştır. Bir Alman araştırma grubu, gül kokulu bir odada uyutulan hastaların; zeka ve algılama seviyelerinin arttığını görmüşlerdir. Kokunun rüyalar üzerinde de etkisi deneylerle kanıtlanmıştır.

Uyumadan önce hoş koku verilenler iyi rüyalar görür iken kükürt kokusuna maruz kalanlar kötü rüyalar gördüler.



EN YÜKSEK TİTREŞİM

Her kokunun saniyedeki titreşim sayısı bize farklılıkları verir. DNA, çeşitli frekanslar yayınlar. Canlıların sahip olduğu frekans seviyeleri, megahertz (MHz) olarak ölçülebiliyor. Normal bir kişi 62 ile 72 MHz civarında bir frekans aralığında titreşiyor. Beynimiz normalde 72-90 MHz ile titreşirken, sağlığın tehdit altında oluşu 58 MHz'de, kanser türü tablolar 42 MHz ile ölüme yaklaşma anları ise 25 MHz olarak ölçülebilmektedir.

Esans yağlarının 52-320 MHz aralığında değişen frekanslarına örnek vermek gerekirse; lavanta 118, nane 78, melisa 102, gül 320, ardıç 98, papatya 105 MHz. Kokular frekanslarımızı yükseltip düşürebilmektedir. Gül kokusu yüksek titreşimi ile negatif düşünceleri yok eder. Frekanslar aynı zamanda bir enerji olduğuna göre farklı enerji dalgaları ile kişilik yapısı ve psikoloji üzerinde etki bırakmak mümkündür. Bu nedenle kokular sayesinde zihin kontrolleri de sağlanabildiği belirlenmiştir.



4 TON GÜL YAPRAĞI

Buhar damıtma yöntemi ile edilen gül yağından sadece 1 litre elde etmek için 4 ton gül yaprağı kullanılır. Üretilmesi oldukça zahmetli olan gül yağının çok sayıda faydası vardır. Ağrı kesici özelliği vardır. Strese karşı etkilidir.

Karın bölgesine masaj yapılırsa kabızlık sorununu hafifletir. Ağız kokusunu giderir ve nefesinizi tazeler.

Nefes darlığı ve astım gibi solunum rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Ciltte oluşan egzama ve yaraları iyileştirir. Cilde masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir ve bu sayede daha dinç hissedebilirsiniz.

Cilt kuruluğunu ve kızarıklıkları giderir.

Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkilidir. Kas ağrıları, ödem gibi sorunlarda gül yağı oldukça etkilidir. Kadınlarda menopozun etkilerini hafifletir.