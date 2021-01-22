Alemlere rahmet olarak gönderilen ve ümmeti olmakla övündüğümüz Resulullah Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Ben size, kıyamet şu iki parmak kadar yakınlaşmış olduğu bir zamanda peygamber gönderildim." (Müslim, Cuma 43, ; Nesai, İydeyn 22) buyurduğu günlerden geçiyoruz.

İslam alimlerinden birçoğunun görüşüne göre kıyametin alametlerinden bir çoğu gerçekleşti. Kıyametin en büyük alametlerinden biri olan Mehdi ve Mesih'in gelmesi konusunda yaptığım sohbette Araştırmacı- Yazar Mehmet Ali Bulut yine çarpıcı yorumlar yaptı.

Mehdi ve Mesih'in asıl görevinin imanı kurtarmak ve itikadı düzeltmek olduğunu anlatan Bulut, "Mesih, küresel güçlerin iç yüzünü açığa çıkaracak.

Hristiyanlık dünyasında bilim Allah ile buluşacak. Yani bilimsel olanın illa ki dinsiz imansız olması gerektiği yönündeki düşünceyi kim dayattıysa bunun hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı.

Kıyamet alametlerinden olan ve şahsı manevi olarak gelecek Mehdi'nin vazifelerini anlatan Bulut, "Büyük deccalin Müslümanlar içinde siyasi, ictimai, dini, itikadi ve ameli konularda yaptığı tahribatı düzeltecek. Yani birileri imanı yeniden tamir edecek. Geçen yüzyıl, Dünya Savaşı'ndan sonra Batı, imansızlığı bütün İslam dünyasına yaydı. Biz de gönüllü olarak Batıcılık adı altında kendi dinimizi rüşvet verdik. Müslümanlar, kendi dinleri karşılığında dünyayı almaya çalıştı. Böyle olunca Kuran ve İslam'dan bahsetmek yasaklandı.

Müslümanlar güya modernleşmek adı altında inançlarını feda etti. Mehdi'nin gelmesi, bozulan inanç ve itikatların yeniden tamir edilmesidir" dedi.



VESAYET KALKTI

İnsanlara doğru inanç ve itikadı yükleyen manevi zatların Mehdilik şahsı manevisi içinde görevini yerine getirdiğini belirten Bulut, "FETÖ gibi şer örgütler, İslam'ın yükselişini önlemek için kurulmuştu. Eğer bu manevi zatlar, görevini yapmamış olsaydı bugün Müslümanlar iktidara gelemezdi. Ama çok şükür bu toplum yeniden iman ve din ile buluştu. Müslümanların üzerindeki vesayet kalktı. Ama insanların imanı sağlam olmadığı için Müslümanlar ahlaken, fikren ve tembellikte hala ciddi manada savruluyor. Müslümanların içindeki bu çürümenin tasfiye edilmesi lazım. Geçenlerde bir yayında görmüştüm.

Papa, Hristiyan kızlarına, Müslümanların kızlarından farkları kalmadığı için haç takmalarını söylüyormuş. Yani Papa iddiaya göre "Sizi Müslüman zannetmesinler" diyormuş. Bu bir Müslüman için yüzkarası ve utanılacak bir durumdur" diye konuştu.



İSLAM KARDEŞLİĞİ

Mehdi'nin görevlerinden biri olan imanları takviye ve ihya etme görevinin tamamlandığını söyleyen Bulut, "Şimdi Mehdi'nin asıl görevi, İslami yaşam tarzını Müslümanların içine zerk etmektir.

Siyaseten Müslümanların elinden alınmış olan sistemin yani siyasi, ekonomik ve yaşamsal güçlerin yeniden devşirilmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de birisi domuz eti reklamı yapsa büyük tepki olur. Ama her gün domuz eti yemekten daha haram olan faizin reklamı yapılıyor.

Ancak bugün hiçbir Müslüman buna itiraz etmiyor. Banka ve kendisi İslam karşıtı bir sistemdir. Bunun düzenlenmesi lazım. Eğer bir gün hayatı tamamen İslam'a uygun bir hale getirerek bankacılık ve faiz sistemine itiraz ediliyorsa o büyük Mehdi gelmiştir henüz gelmedi ama gelecek. Bunun için cemaat ve tarikatlar birbirine karşı rekabet etmeden "İslam kardeşliği" çatısı adı altında toplanıp birlik olması gerekiyor. Bu toplumun yüzde 70'i tam dindar bir hale geldiğinde işte o zaman büyük Mehdi gelir ve öyle bir iktidar olur ki kimse itiraz edemez. O iktidarı kuracak olan Mehdi'dir" dedi.