14 yıldır başta İzmir olmak üzere yurt içinden ve dışından gelen hastalara hizmet veren Ekol Hastanesi, Balçova’da kurduğu Ekol Balçova Tıp Merkezi’nde hasta kabulüne başladı. Ekol Hastaneleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve Yönetim Kurulu Başkanı Temsilcisi olan eşi Figen Baz, yarımadada hastane açmayı planladıklarını söyledi.

14 yıldır başta İzmir ve bölgesi olmak üzere diğer kentlerden ve yurt dışından gelen hastalara hizmet veren Ekol Hastanesi, İzmir'in yarımadaya açılan penceresi Balçova'da hayata geçirdiği Ekol Balçova Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başladı. 2007 yılında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tıp Merkezi ile İzmir'de sağlık sektöründe hizmet vermeye başlayan KBB Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz bugün İzmir'de 1 genel hastane (Ekol Hastanesi), 3 tıp merkezi (Ekol Balçova Tıp Merkezi, Ekol Göz Tıp Merkezi, Ekol International Tıp Merkezi), 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Dent Ekol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi), Türkiye genelinde 150 İşitme Cihazı Merkezi (Duymer İşitme Cihazları Merkezi), 2 optik (Diego Optik ve Armando Optik) ile 1200 kişiye istihdam sağlıyor. Sağlık sektöründeki yatırımlarıyla zirveye çıkan Ekol, yarımada bölgesinde de büyük bir hastane yapacak.

YENİ HASTANE GELİYOR

Yarımada bölgesinde bir sağlık tesisi kurma planlarını Ekol Balçova Tıp Merkezi ile gerçekleştirdiklerini belirten Ekol Hastaneleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Balçova Tıp Merkezi'nde KBB, Estetik ve Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Saç Ekimi, Diyetisyen ve Dahiliye branşları ile hasta kabulüne başladık. Burada saç ekiminde yeni teknoloji olan robotla saç ekimi tekniğini kullanıyoruz. Amacımız her zaman hem hekim hem sağlık hizmetini teknoloji ile birleştirip, ileriye taşımaktır. Bu yüzden tüm sağlık kuruluşlarımızda her yıl teknolojiye yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Yarımada bölgesinde şimdilik tıp merkezi ile başladıklarını belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, "Yakın zamanda bu merkezimizi de büyütüp eksik olan branşları da bu bölgedeki hastalarımıza ulaştırmış olacağız. Hatta yarımada bölgesinde hastane kurma planlarımız da var. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sonuç vermeye başladığında gerekli detayları kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu. 2007 yılında ilk yatırımlarını yaparak sağlık sektöründe hizmet vermeye başladıklarını hatırlatan Opr. Dr. Mehmet Baz, şunları söyledi:

TÜM BRANŞLAR OLACAK

"Yatırımlarımıza ilk olarak KBB merkezi kurarak başladık. Çünkü en iyi yapacağımız işten başlamak istedik. Sonra merkezimizi hastaneye taşıdık. Şu anda kadın doğum ve kalp damar hariç birçok branş hastanemizde mevcut. Şimdi yeni binamızda da bu branşları bünyemize katmayı planlıyoruz. 2022 yılı içerisinde de yeni binamızda hasta kabulüne başlamayı hedefliyoruz. 14 yıldır kaliteden ve hekimden yana ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyoruz. İyi bir marka olmak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz."

DUYMER ILE DUYMAYAN KIMSE KALMAYACAK

İŞİTME cihazı konusunda da dünya markası haline geldiklerini belirten Opr. Dr. Mehmet Baz, "Duymer ile tamamen küçük oğlum Av. Salih Baz ilgileniyor. Türkiye genelinde 100'den fazla bayimiz var. 3 farklı noktada tam donanımlı atölyemiz mevcut. Ayrıca Alman malı Audifon, Danimarka malı İnterton, Amerikan malı Starkey markalarının Türkiye tek yetkili distribütörüyüz. Optik alanı ile de büyük oğlum Sami Baz ilgileniyor" diye konuştu.

ILERI TEKNOLOJILERIN TAMAMINA SAHIBIZ

EKOL Hastaneleri Sağlık Grubu Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Temsilcisi Figen Baz, "14 yıldır sağlık alanında uzman hekimleri bünyemizde bulunduruyoruz. Hekimlerimizin başarısı için ileri teknoloji olmazsa olmazımızdır. Sağlıkta dünyanın sayılı hastanelerinde kullanılan ileri teknolojilerin hemen hemen tamamı hastanemizde mevcut" dedi . "Ekol Sağlık Grubu'nda dışarıdan bir ortak yok. Tamamen aile şirketiyiz. Eşim Dr. Mehmet Baz ve iki oğlumla birlikte tüm kararları hızlı bir şekilde alıyor ve uygulamaya koyuyoruz" diyen Fİgen Baz sözlerini şöyle sürdürdü: "Balçova'da 7 branşta hasta kabulüne başladık. Balçova Ekol Tıp Merkezi ileri teknolojilerle donanımlıdır. Yapılan tüm tetkik ve tedavileri Ekol Hastanesi hekimleri de entegre olarak inceliyor."